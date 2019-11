Morales: “Me sentaría con Alberto y le tiraría 20 ideas para que hagamos muchas cosas”

Junto a otras personalidades destacadas, el gobernador Gerardo Morales estuvo invitado y se refirió a Jujuy y al país que se vendrá. Además, habló del presidente electo Fernández.

Morales, en tono de acercamiento al gobierno nacional, dejó en claro que hay ideas que comparte con Alberto Fernández. “Tomo como positivo el consenso que planteó el presidente, Raúl Alfonsín ya lo propuso en 2002. Lo único que le pediría es que no nos ponga la pata en la cabeza, la minería es una de las actividades que más derrama, no le modifiquemos las reglas. Tengamos cuidado porque genera trabajo, riqueza y la venida de dólares. No da para tirar de la soga”.

“Me sentaría con Alberto y le tiraría 20 ideas para que hagamos muchas cosas”, dijo el gobernador cuando siguió hablando sobre las ideas y propuestas que se vienen en materia de minería y desarrollo.

“Estamos con dos emprendimientos mineros en materia de litio y polimetálicos otros dos. Hemos generado exportación del orden de los 500 millones de dólares. Para 2021 las vamos a triplicar”, defendió el electo gobernador los trabajos en minería que viene realizando la provincia.

Por otro lado, pidió a Alberto Fernández que mantenga las obras del tren, ya que el costo de carga es sustancialmente menor que los camiones. “El costo del transporte por camión asciende a 3000 pesos la tonelada, mientras que por tren baja a 1700 pesos, pero tiene una quincena de demora”.