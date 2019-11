Gimnasia debe ganarle a Sarmiento y esperar

Gimnasia y Esgrima debe ganar y esperar otros resultados para lograr el primer objetivo. Clasificar a la Copa Argentina del próximo año.

Claro que esta noche ante Sarmiento, desde las 21.10 en el estadio "23 de Agosto", los tres puntos deben quedar en casa.

Claro que el "lobo" para entrar a la copa debe ganar y esperar que Villa Dálmine no le gane a Santamarina, o una derrota de Atlético Rafaela en manos de Chacarita. Además, Instituto de Córdoba empate o pierda con Almagro.

Sucede que al torneo argentino ingresan los siete mejores de cada grupo de la Primera Nacional, el que hoy ocupa ese séptimo puesto es Rafaela con 18 unidades, misma cantidad suma Dálmine, más atrás está Instituto y Gimnasia, los dos con 17 puntos.

Por eso es que el equipo de Marcelo Herrera necesita ganar y esperar una mano con otros resultados, lo cual en este torneo tan parejo no parece imposible.

De entrada el "lobo" irá con una variante, Matías Córdoba se resintió de un golpe en la rodilla derecha con el cual había culminado la práctica de fútbol en Papel NOA y tal cual había adelantado El tribuno de Jujuy, era la gran duda que tenía "Popeye" Herrera, probó y no respondió a las exigencias, por lo tanto quedó descartado. Será Mauro Buono el encargado de reemplazarlo.

El punta "albiceleste" viene siendo una de las cartas que utiliza el entrenador a la hora de utilizar una variante.

Amén de los nombres, la idea es que el funcionamiento sea el mismo en cada uno de los partidos, y ante Dálmine atrás tuvo seguridad, la mitad de la cancha cortó el circuito de juego del rival y adelante contundencia con el regreso al gol de Gonzalo Castillejos, además volvió a presionar en bloque la salida, algo que esta noche ante Sarmiento debe repetir teniendo en cuenta la manera de jugar que tiene el equipo dirigido por Iván Delfino.

Por la posición que ocupa en la tabla, se especula que Sarmiento no saldrá a esperar a Gimnasia y Esgrima, tiene un poco más de juego, entonces será un partido entretenido con chances de gol en los dos arcos.

Gimnasia y Esgrima deberá tener mucho cuidado con Pablo Magnín, el delantero es el goleador del equipo juninense con once gritos, marcha segundo en la tabla de artilleros, y esta noche regresará al once titular tras purgar una fecha de suspensión el partido pasado por acumulación de tarjetas amarillas. El resto, serán los mismos del duelo anterior ante All Boys, lo cual sin dudas a la hora de analizar al rival para el técnico jujeño será más sencillo porque Sarmiento juega tanto de local como de visitante de la misma manera independientemente que afuera de casa toma otro tipo de recaudos.

Es la última presentación del "lobo" en lo que va el año, culmina el primer semestre y el objetivo es claro, terminar ganando y sobre todo clasificando a la Copa Argentina.

Se espera la presencia de los hinchas "albicelestes" para despedir al equipo en este cierre de semestre así como lo hizo a lo largo de esta temporada, ya que desde el inicio del torneo, el público acompañó.