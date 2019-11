Se juegan hoy los cuartos de final

El calendario 2019 de la Liga Estatal de Fútbol de Upcn está llegando a su fin. Hoy será el turno de los cuartos de final del torneo Clausura y con estos duelos, se definirán los cuatro mejores que lucharán por un lugar en la gran final del certamen estatal.

Los encuentros que se disputarán en la fecha, son los siguientes: desde las 14.45 Santa Bárbara vs. Club de Amigos; 16 Tribunal de Cuentas vs. Judiciales; a las 17 Servicio Penitenciario vs. La Central y cerrarán la jornada desde las 18 Fatiga FC vs. Recargados FC.

Los partidos se jugarán en la cancha Nº 1 del Complejo de Hidráulica, esperando que los afiliados digan presente.

Resultados octavos

Durante el fin de semana anterior, siempre en el complejo de Hidráulica, se registraron estos marcadores en el marco de los octavos de final: Tribunal de Cuentas 3 - Correo Argentino 0; Judiciales 2 - Consejo Microempresa 0; Santa Bárbara 2 - Incendio Forestal 0; Fatiga FC 1 - Apunju 0; La Central FC 1 - MDH Fuchibol 0; Servicio Penitenciario 3 - Comando Policial 0; Recargados FC 3 - Infantería 2; Club Amigos 1 - Casa de Gobierno 0.

El certamen de la Liga Estatal de Fútbol de Upcn, propiciado por Mario Tarifa, se creó con la finalidad de darle a los empleados estatales un lugar de esparcimiento y de recreación, donde además sacarse el estrés de toda una semana de arduo trabajo.

Esta que está concluyendo es la edición Nº 25 de los campeonatos que organiza esta entidad, todos con un buen número de participantes y llevándose adelante dentro de un ambiente de confraternidad, que es una de las bases del éxito de estos certámenes.