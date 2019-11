Villarroel ya disfruta del cariño de su gente

Sin descanso y con nuevas metas. Darío Villarroel hace semanas se consagró campeón del Mundo en la categoría especial en el Mr. & Miss Universe Wabba Acapulco (México) 2019 y transmitió la alegría a todos los jujeños.

Ya instalado en su Palpalá natal tras un breve paso por Mar del Plata donde se hicieron unas tomas de su documental -ver apartado-, el atleta contó que "me fui el 31 de octubre a México y estuve hasta el 10 de noviembre, sabía que iba a lograr algo pero imaginaba estar entre los 3 primeros y nunca ser el primero porque fue muy rápido el proceso de un año y medio en conseguir títulos Regionales, Nacionales, Sudamericano y Latinoamericano", agregando que "mis competidores tuvieron una buena forma y al final me quedé con dos atletas de México y pensé que me iban a hacer pagar el derecho de piso por los jurados locales pero cuando me anunciaron no lo podía creer estaba muy emocionado, ya que en muy poco tiempo logré un título Mundial. Me habían dicho que físicamente andaba muy bien y el pole dance que es la parte de la rutina de baile me fue bien y pude lograr mi sueño", relató "Mike" a El Tribuno de Jujuy.

Sin conformarse con lo obtenido afirmó que "en el 2020 buscaremos la forma de clasificar en el Ifbb que es otra Federación que te lleva a competir en el Arnold Classic que se realiza en el Estados Unidos o algunas veces en Brasil. El organizador es el actor Arnold Schwarzenegger. Me gustaría llegar ahí y hacer podio. Sería muy grato obtener una medalla o el premio mayor del ícono del culturísmo para tratar de disfrutarlo porque es quién representa a este deporte. Haré todo lo posible para conocerlo, pero primero debo clasificar a los Nacionales para poder estar ahí pero también prepararme para lo que será la defensa del título en Ucrania", comentó.

"Mike" como lo conocen en la ciudad siderúrgica confesó que "esto me anima mucho y ahora sólo pienso en un premio en otra federación porque de ahí se pude clasificar al Míster Olímpica que es lo más grande del culturismo pero primero iremos paso a paso", acotando que "en México yo no me sentí ganador cuando me nombraron porque ya era un ganador estando ahí. Y en el momento que me sentí relajado y que había hecho algo en mi vida fue cuando ya estuvimos los 3 primeros arriba porque empezaron a eliminar de a uno y estando en el podio estaba feliz, después la perseverancia y la fe que tuve al no rendirme, más el apoyo de mi familia y mucha gente no sólo en lo económico sino en la contención emocional fueron muy buenos. Hasta ahora no puedo creerlo desde que llegué a mi ciudad, fui al banco y al gente me saludaba por todos lados, era impresionante, parece que las redes sociales estallaron,estoy agradecido por el respaldo y saludos que recibí".

En el tramo final dejó un consejo a los más jóvenes aclarando que "no es necesario que hagan deportes, puede ser una carrera o actividad que deseen pero superarse en la vida tiene que tener los valores y a veces surgen cosas malas, a mí me pasó, pero son aprendizajes de la vida y todo tiene su tiempo. A mi me pasaron cosas injustas con lo que fue el levantamiento de pesas donde me relegaron por el agarre de la mano, pero se fue reconstruyendo mi historia, maduré y hoy disfruto. Hay que tener paciencia, el tiempo pasa y es muy sabio y acomoda las cosas en su lugar. Siempre perseverando y sabrán hasta donde será su sueño".

El documental

"Mike" Villarroel atraviesa un gran momento tal es así que adelantó que " a México me fui antes porque me están haciendo un documental película del Cine Argentino- Incaa y de la producción Cocoliso de Buenos Aires. Me hicieron tomas en México por el Día de los Muertos y en las ruinas de los Aztecas. Con el tema de las comidas me trataron muy bien y desde que empezó la competencia se hizo la filmación desde adentro con la entrada en calor. Mis competidores eran de México y de otros países que estaban bien preparados y las discapacidades eran motoras, en sillas de ruedas, amputados, parálisis y siempre se califica dependiendo de la parte funcional del cuerpo", añadiendo que "las filmaciones empezaron en marzo de este año y terminan en julio o agosto de 2020. Por eso en febrero vuelven a Jujuy para hacer los toques que sería dentro de la Fábrica de Altos Hornos Zapla, La Mina 9 de Octubre y algunas tomas del Carnaval para ver como el culturista se divierte. Todo es natural y espontáneo. Ellos me siguen desde los Regionales, el Interfrontera en Bolivia, el Latinoamericano en Brasil y ahora en el Mundial", finalizó.