"El 80% de los pacientes de la Puna, con patologías"

En el marco de la campaña nacional de prevención de cáncer de piel, que se llevó a cabo del 19 al 22 de noviembre, integrantes de la Sociedad Jujeña de Dermatología, con el aporte del Ministerio de Salud de la Provincia, visitaron diferentes partes de la Puna a fin de detectar lesiones que sean compatibles con algún tipo de cáncer de piel.

La campaña de prevención en la Puna de este año sumó a 110 nuevos pacientes. El año pasado se atendieron a 500 y en este a 610.

Tras la campaña de dos días, la presidente de la Sociedad, María Cristina García, informó que detectaron en La Quiaca, Santa Catalina, Cieneguillas y Yavi "una prevalencia de casos de alergia al sol como eczemas y prurigos solares debido a la exposición al sol y al viento".

Y agregó que "de un total de 610 pacientes atendidos, el 80% presentó patologías solares, fotodermatosis en el rostro y en las manos pese a que la mayoría de ellos se cubren con mangas largas y sombreros de ala ancha. Sin embargo estas patologías se desencadenaron por la no utilización de pantalla solar", dijo.

La Sociedad Jujeña de Dermatología lleva a cabo esta campaña hace 25 años, en la que un grupo de alrededor de 20 especialistas visitan dos veces por año diferentes puntos de la provincia ofreciendo consultas totalmente gratuitas.

La primera de este año se realizó en el mes de mayo en la zona del Ramal: visitaron Yuto y Caimancito durante la primera jornada y Arroyo Colorado, El Acheral y San Juan de Dios durante la segunda.

Síntomas de alerta para tener en cuenta

Como parte de la campaña de prevención de cáncer de piel, dermatólogos advirtieron sobre síntomas y lesiones a tener en cuenta.

“Es necesario advertir que ante una mancha o lesión en cualquier parte del cuerpo que no logre cicatrizar en el transcurso de dos o tres semanas, el paciente debe concurrir a ver a un dermatólogo y no a un médico clínico, porque desde nuestra especialidades realizamos una dermatoscopía a través de la cual se pueden ver las lesiones en profundidad, y es a partir de allí que podemos determinar si es necesario, o no, realizar un biopsia”, explicó la dermatóloga María Cristina García. Dichas lesiones pueden aparecer en el cuerpo en forma de ampollas, que luego hacen una costra que generalmente descostra, dando la falsa idea al paciente de que se está curando, pero sin embargo al pasar el tiempo no cura.

También se debe tener en cuenta la presencia de manchas tipo lunares de tonalidades oscuras que aparecen de forma repentina. Resulta de vital importancia tener en cuenta aquellos lunares que cambiaron sus características. Para su fácil detección se utiliza el acrónimo A, B, C, D.

A de asimetría, un lunar que antes era simétrico y con el paso del tiempo es asimétrico.

B de bordes, los lunares que presentan bordes irregulares que no tienen un límite.

C de color, cuando pasa de un color claro a tornarse un color oscuro o bien sangra.

D de diámetro, cuando una lesión de medio milímetro se convierte en una de 1 cm o de 1,2 cm.

Todos estos síntomas acompañados de inflamación, infección, dolor o de sangrado, tienen que ser sinónimos de alarma, y por lo tanto recurrir de forma inmediata a una consulta dermatológica.

Cáncer de piel en jóvenes

Existen tres tipos básicos de cáncer de piel: el melanoma, el epitelioma basocelular y el espinocelular y en todos estos casos es el sol uno de los principales factores que influyen en su desencadenamiento. Es por eso la insistencia en la protección ante la exposición al sol.

Sobre esta patología, la especialista Martha Quispe informó que en las consultas diarias “actualmente se observa una mayor prevalencia de cáncer de piel en gente joven. Años atrás esta era una patología que se presentaba en adultos mayores, pero eso ha cambiado”.

Sobre cuáles serán las próximas medidas a tomar para la prevención del cáncer de piel, la especialista adelantó que “se está formando un comité de cáncer de piel en que dermatólogos y oncólogos trabajaremos en el diagnóstico del melanoma, que es el peor de los cánceres de piel del organismo”.

Derribando mitos sobre la intensidad de los factores

El uso y aplicación adecuada de las pantallas solares resulta clave para una correcta protección de la piel. Se suele pensar que a mayor factor, como por ejemplo 100, mejor la protección, pero resulta que las personas con rosácea no necesariamente requieren de una pantalla 100 sino que pueden protegerse con factores a partir del 50.

“Los factores de protección que generan un bloqueo de los rayos ultravioletas es del factor 50 en adelante. Y del factor 50 para abajo entran dentro de la categoría de filtros solares, es decir que permiten el paso de ciertos rayos que suelen ser patógenos pero que estimulan la pigmentación de la piel, estos son los productos que generalmente utilizan las personas que quieren broncearse”.

Es ante estas consideraciones que la especialista indicó que “las personas con rosácea pueden andar muy bien con un factor 50 o mayor y no necesariamente 100”. Sin embargo destacó que a la protección en crema “se le debe sumar todos los elementos que estén al alcance para contrarrestar el calor, como las compresas frías de manzanilla, de malva de leche y agua, el aloe vera, etc. Existe mucho mito alrededor de la rosácea”, dijo. Aclaró que en estos pacientes resulta de vital importancia además la no exposición directa al sol ni a situaciones o artefactos que produzcan calor, ya que “por más que la persona esté usando pantalla factor 100 pero abre una olla y le da en cara todo el vapor que de ella sale, es como si no tuviera puesto nada”, graficó.

Tampoco es cierto que los niños deban usar solamente las pantallas que se comercializan de forma exclusiva para ellos, ya que no poseen componentes especiales ni particulares. “A los niños se les puede poner cualquier protector factor 50 o más. Lo que si se evita en ellos es la aplicación del formato spray porque contiene micro esferas que pueden penetras en sus ojos y otros orificios”, informó Martha Quispe, al tiempo que agregó que a partir de los 6 meses de vida se puede aplicar protección de factor 65 o 75.

Otro es el caso de los bronceadores que no llegan ni a la categoría de filtro solar y que por lo tanto “no deberían de existir, por eso no recomendamos bronceadores. Pero si recomendamos aceleradores de bronceado que son productos de la línea cosmética dermatológica que cumplen la función de cosméticos como un maquillaje que ofrece tonos de piel bronceado”. Por último informó que la exposición al sol está contraindicada entre las 11 y las 16 y de hacerlo, siempre con protector que debe colocarse 20 minutos antes cubriendo toda la superficie con una renovación cada hora ante la exposición continua. Y al salir del agua se debe renovar nuevamente.