El gobernador Morales dijo que pedirá que no le imponga más a la minería y que continúe con las obras del ferrocarril.

"Me sentaría con Alberto y le tiraría 20 ideas para que hagamos cosas"

El gobernador Gerardo Morales estuvo en un panel de la 25º conferencia de la Unión Industrial Argentina, en Buenos Aires, y afirmó que "me sentaría con Alberto (Fernández) y le tiraría veinte ideas para que hagamos muchas cosas" en materia de minería y desarrollo.

Propuso la reposición del decreto 814 (del 2001), que fijó aportes y contribuciones previsionales diferenciales para las industrias.

Morales, en tono de acercamiento al futuro gobierno nacional, dejó en claro que hay ideas que comparte con Fernández. "Tomo como positivo el consenso, que planteó el presidente Raúl Alfonsín. Lo único que le pediría es que no nos ponga la pata en la cabeza; la minería es una de las actividades que más derrama, no le modifiquemos las reglas. Tengamos cuidado porque genera trabajo, riqueza y la venida de dólares. No da para tirar de la soga".

"Estamos con dos emprendimientos mineros en materia de litio, y polimetálicos otros dos. Hemos generado exportación del orden de los 500 millones de dólares. Para 2021 las vamos a triplicar", apuntó.

Por otro lado, pidió a Alberto Fernández que mantenga las obras del tren, ya que el costo de carga es sustancialmente menor que los camiones. "El costo del transporte por camión asciende a $3.000 la tonelada, mientras que por tren baja a $1.700, pero con una quincena de demora".

Morales también destacó que "venimos cumpliendo con el consenso fiscal", aunque admitió que habrá cambios en lo impositivo tras la asunción del nuevo gobierno.

Mencionó asimismo las diferencias regionales en cuanto al costo del gas. "Nosotros pagamos el gas a US$ 7 (el millón de BTU) en el NOA y el NEA, cuando en la zona centro se pagan US$ 3. Necesitamos una tarifa plana para la industria del norte, y para eso se tiene que establecer un precio más alto en el área núcleo, de lo contrario no se puede competir", advirtió el mandatario jujeño.

"Las regiones nos tenemos que preparar para venderle a Europa y los esfuerzos no pueden ser diferentes. ¿Qué aporte pueden hacer Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, si dependemos de que se resuelvan estas situaciones?", enfatizó Morales.

Conectividad para la Puna y Valles

Morales, el secretario de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, y la presidenta de Enacom, Silvina Giudici, rubricaron un convenio para la construcción de dos redes troncales de fibra óptica que se extenderán por la ruta nacional 52 y ruta provincial 2, las cuales permitirán incrementar y optimizar servicios de conectividad, puntualmente Internet Banda Ancha Fija, garantizando condiciones de equidad en localidades sin infraestructura.

Se destacó que estas redes comunicarán Argentina, Chile y Bolivia, abriendo las puertas así al desarrollo de Big Data. Para la concreción de estos proyectos se gestionó satisfactoriamente financiamiento ante Enacom, en el marco de un concurso lanzado para empresas estatales de telecomunicaciones, a fin de desplegar dos redes troncales en la provincia y la denominada “última milla” en localidades de menos de 20 mil habitantes y sin operador. Jujuy Digital Sapem fue adjudicada con el monto más alto previsto.