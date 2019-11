El desafío de repensar los medios para la igualdad

Mabel Bianco indicó que es importante ver lo que está "bueno y lo que no está tan bueno" en cada nota.

Mabel Bianco, defensora de género de diario Perfil, abordó en Jujuy la necesidad de fortalecer la comunicación con perspectiva de género, y aseguró que se trata de destacar lo que está "bien y lo que no está tan bien".

La iniciativa Spotlight fue presentada en marzo de este año en Argentina, y trabaja en Buenos Aires, Jujuy y Salta.

Avanzar hacia una comunicación con perspectiva de género se convierte en un desafío para los medios de comunicación, que han tomado el compromiso de ser parte de la erradicación de la violencia hacia las mujeres y el respeto a los derechos humanos.

Hace un par de días El Tribuno de Jujuy y FM Sol, del mismo grupo empresario, suscribieron el compromiso impulsado por la iniciativa Spotlight para ratificar la decisión de avanzar hacia la paridad de género, un camino que ya vienen recorriendo hace mucho tiempo a través de las diferentes noticias que visibilizan el rol de las mujeres en la sociedad, despojadas de estereotipos reflejados en este espacio.

En este contexto es interesante pensar qué se dice cuando se habla de comunicación con perspectiva de género.

La doctora en Comunicación Social, María Florencia Cremona, de la Universidad Nacional de La Plata, señaló que "la perspectiva de género es una opción política para develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones. Pero también es una perspectiva que permite ver los modos de construir y pensar las identidades sexuales desde una concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria que excluye".

Es decir, que la meta es que al escribir se favorezca la igualdad entre los géneros y la eliminación de estereotipos que afecten la dignidad o que marquen la supremacía de uno sobre el otro.

Por otro lado, el propósito es desnaturalizar la violencia hacia las mujeres y su expresión máxima el femicidio, ya que muchas prácticas cotidianas de la escritura hacen que parezca un fenómeno natural y espontáneo dentro de una relación amorosa, por ejemplo.

Es por eso que ante la necesidad de que los medios acompañen los cambios sociales que se están generando en materia de género, surgen figuras como la de una Defensora de Género, como ocurrió en diario Perfil.

Mabel Bianco, que ocupa ese rol en el diario de tirada nacional, estuvo en nuestra provincia y disertó en un taller destinado a periodistas. En esa oportunidad este diario dialogó con ella y contó de que se trata de esta nueva figura que irrumpe las organizaciones dedicadas al periodismo.

Bianco es médica, fundadora y presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (Feim). Además, lidera la Coalición Internacional de Mujeres y Sida de Naciones Unidas. Y fue miembro del Comité Asesor de la Oficina Regional y de varios comités de ONU Mujeres.

Al hacer un recuento de cómo surgió la propuesta de ocupar el rol de Defensora de Género en Perfil, indicó: "la propuesta de Perfil es interesante porque no es lo mismo que ser editora de género, que es una periodista que puede editar y proponer temas de género. Yo soy una defensora, soy una persona externa a Perfil. Lo que hago es mirar y analizar las notas del diario y brindar mi opinión al respecto".

Sobre las observaciones que realiza señaló: "lo que me pide Perfil es que analice lo bueno y lo no tan bueno de las notas. Una de las cosas que observo es sí la periodista o el periodista le pone o no la mirada de género y cómo lo hace. Creo que es casi el único diario de tirada nacional que siempre tiene en el área de Deportes una nota sobre una mujer, eso es muy positivo porque estamos luchando por visibilizar el fútbol femenino, por ejemplo".

Indicó que muchas de estas iniciativas que en Argentina parecen novedosas, en "el mundo ya son viejas". Dio como ejemplo lo que ocurre en el periodismo deportivo, e indicó que "Perfil incorporó un seguimiento al campeonato de fútbol femenino y columnistas mujeres en el suplemento deportivo, ahí pudimos ver un avance. Como defensora destaco que haya notas sobre mujeres y el deporte, entre otras cosas".

El lunes próximo se iniciará una formación para el empoderamiento económico de mujeres indígenas de nuestra provincia.

Un impulso para el desarrollo sostenible

La iniciativa impulsa además hacer foco en el rol de los medios, una propuesta integral de acciones tendientes a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas para 2030.

Se trata del mayor esfuerzo en el mundo destinado a poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Se inició con un compromiso de financiación inicial de 500 millones de euros procedentes de la Unión Europea, representando un esfuerzo mundial sin precedentes para invertir en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como una condición e impulso para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Iniciativa Spotlight responde a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, con especial atención en la violencia doméstica y familiar, la violencia y las prácticas perjudiciales sexuales y basadas en el género, el femicidio, la trata de seres humanos y la explotación sexual y económica (de mano de obra).

Como fondo de demostración para la acción en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pretende demostrar que una inversión significativa, concertada y amplia en igualdad entre los géneros y eliminación de la violencia puede marcar una diferencia en la transformación de las vidas de las mujeres. La acción consiste en promover leyes que garanticen la paridad de género, intervenciones a través de movimientos sociales e instituciones.