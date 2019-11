Micaela Chauque cierra un año especial en el "Tizón"

Cerrando el año en lo personal, y como uno de los recitales de cierre del Segundo Festival de la Música de Jujuy, Micaela Chauque presentará un especial espectáculo esta noche a las 21, en el Centro Cultural "Héctor Tizón" (Hipólito Yrigoyen esquina Junín).

La vientista y cantautora presentará una vez más en esta ciudad el bellísimo trabajo discográfico "Jallalla", que salió a fines del año pasado y le dio a nuestra artista un empujón importante en varios sentidos. Comenzando por el Premio Gardel al Mejor Álbum Folclórico Femenino, quizás el más visible; hasta el reconocimiento como una bella voz puesto que en este disco se lanzó también como cantante; pasando por un gran número de presentaciones en distintos escenarios del país.

"Jallalla", no es sólo el nombre de una canción "Jallalla Tiwanacu", sino también una palabra que une la música andina más allá de las fronteras", explica la música de su disco en conversación con nuestro matutino, en oportunidad de un nuevo encuentro de la sección "Escenario en la web", entrevista en vivo por Facebook para El Tribuno de Jujuy.

Esa expresión es la que además utiliza Micaela para todas sus actividades culturales. "Antes que nazca el disco, que fue en diciembre de 2018, ya estábamos trabajando con las chicas haciendo el encuentro de mujeres artistas en Tilcara, con este nombre, "Jallalla Warmi", lleva cuatro ediciones".

Sobre la reciente sanción de la Ley de Cupo Femenino en los Escenarios (que dispone que en las programaciones de festivales de nuestro país se deba incluir un 30% de espectáculos de mujeres músicas) opinó que "es un logro que se imponga este porcentaje, porque si bien no me parece positivo que se tenga que "imponer", me parece necesario en este momento porque naturalmente no se logra la presencia de artistas femeninas en todo el país, por muchas razones". Y además dijo que "la ley de cupo es fundamental sobre todo para que muchas mujeres puedan acceder a la actividad artística de igual manera desde lo laboral, que en otras actividades. Gracias al "Jallalla Warmi", sabemos de la cantidad y la calidad de mujeres artistas acá en Jujuy y de todo el país que comenzaron a venir".

Sobre la incursión en la música con su voz, que se refleja principalmente en este tercer disco de su carrera, Micaela cuenta que "la verdad que siempre fui tímida con el hecho de cantar, demoré muchos años para decidirme a agregar en un disco temas cantados. Pero esta era la oportunidad, y varias personas me animaron. Y ahí están las canciones cantadas en este álbum. Canto aparte de las coplas, un taquirari, los carnavalitos y "Florcita de cardón" (tema de Gustavo Patiño)".

La acompañarán en la guitarra, estará Julio Rocha; en el bajo, Luis Bernal; y en la batería, Beto Vargas. Es una mixtura bastante compleja. Además, va a estar como invitada la Orquesta de Instrumentos Andinos "Ricardo Vilca", que es de niños, y el Ballet Jujuy".