Soul y funk esta noche en la Casa "Macedonio Graz"

Esta noche a las 22 el público de la ciudad podrá disfrutar en la Casa "Macedonio Graz", un recital a cargo del banda de soul y funk Seventy Bro integrada por Giovana Giacoppo (voz), Ezequiel Daud (guitarra), Julio Rocha (guitarra), Luis Escalera (bajo) y Bacho Auad (batería). Este recital se concreta en el marco de la iniciativa llamada "Jujuy Jazz Club" que periódicamente se renueva en el espacio que funciona en calle La Madrid esquina Güemes, impulsada por el músico jujeño Alomías Lizárraga.

El músico Alomías Lizárraga, organizador del "Jujuy Jazz Club", actuará hoy en el show de Seventy Bro, invitado especialmente.

Seventy Bro se formó en un principio como un dúo entre Giacoppo y Daud con la idea de tocar covers de soul, funk o neo soul. "Luego nos pareció buena idea poder tener algún instrumento que le dé groove a los temas para suenen más rítmicos, por eso se sumó a Bacho Auad con su calidad potente de groove y los matices que caracterizan al género", contó Giacoppo en contacto con nuestro medio.

"Para el groove es primordial que el bajo este presente, diría que es imprescindible y Luis Escalera se incorporó para una fecha que era importante para el arranque de la banda ya que fuimos invitados a tocar en el marco del Festival de Cine de las Alturas. Ahí Julio Rocha quiso compartir unos temas con nosotros y nos pareció espectacular poder tener dos instrumentos armónicos junto con Eze", relató.

Y agregó que "hoy somos cinco integrantes, contentos de poder compartir esta música que tiene un estilo soft, groove, e intensidad mística". Luego sobre el futuro de la banda indicó que "queremos seguir y llevar esta música a una variedad de público y que puedan, acá en San Salvador, disfrutar de lo que proponemos que es distinto. En mi caso, vengo de Córdoba, de un coro de soul, donde la experiencia con el género se volvió una pasión absoluta, un disfrute increíble, acompañada de artistas maravillosos, comencé a hacerlo parte de mí". Y dejando clara su pasión por la música dijo que "la música te lleva a lugares inesperados, espirituales, canalizar desde ese lugar no tiene precio, no existe en mi vida algo que me haya hecho crecer tanto como las experiencias musicales con gente que te va dejando distintos aprendizajes", concluyó.