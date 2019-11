El tenso momento que vivió Juan Grabois en un aeropuerto de Bolivia

Un grupo de personas recibió con insultos y hasta con algún golpe al pasar a la delegación argentina que encabeza Juan Grabois, que viajó a Bolivia para elaborar un informe sobre el conflicto político e institucional que atraviesa el país. Además, agentes policiales separaron a algunos de los miembros de la comitiva y los indagaron. Por su parte, Evo Morales denunció las agresiones en su cuenta oficial de Twitter y pidió que los dejen “llegar a La Paz”.

“A pesar de las provocaciones, la delegación argentina de solidaridad llegó a Bolivia. Los grupos de choque de Camacho y fuerzas policiales nos interrogaron ilegalmente y amedrentaron en Santa Cruz, pero ya estamos en La Paz para llevar adelante la tarea de defensa de los DDHH”, publicó la comitiva argentina en su cuenta de Twitter, pasadas las 11 de la noche del jueves.

Asimismo, adjuntó un video en el que quedó evidenciado el hostil arribo. “No podés hacer política acá” y “Andate a tu país, maldito” fueron sólo algunos de los gritos que recibió Grabois, el líder de la CTEP, mientras lo iban manoteando para dificultarle el paso.

El propio Grabois había señalado en su cuenta de Twitter: “Ante la complicidad de Macri con la dictadura boliviana, dirigentes sociales, académicos, sindicales, ambientales y de DDHH, junto a 10 abogados de organismos, viajaremos a Bolivia para reunirnos con movimientos sociales y familiares de los asesinados, mutilados y desaparecidos”.

La comitiva que encabeza Juan Grabois está integrada por referentes de movimientos sociales, sindicatos y derechos humanos como Daniel Catalano (ATE Capital-CTA), Gabriela Carpinetti, abogada del Frente Patria Grande, Pablo Graciarena (Xumek), Cristina Livitsanos (AAJ), Leo Perez Ezquivel (APDH), Ismael Halil (CORREPI), Carlos Zaidman (Asociación Ex Detenidos y Desaparecidos), Mario Andres Lopez (APDH Nacional), Agustín Lecchi (Sipreba), Luis Arias, ex juez de La Plata, los ex candidatos a diputados bonaerenses y trabajadores de la economía popular, Federico Fagioli y Natalia Zaracho, y Victoria Freire, socióloga y directora del Observatorio de Género y Políticas Públicas, entre otros.