“Es un espacio en el que se respira diseño y arte”

Un grupo de diseñadores jujeños con el apoyo del Estado provincial logró materializar el anhelo de tener un espacio de exhibición. Así nació hace varios meses atrás “Local, espacio de diseño” en el barrio Los Perales.

“Local” es un espacio de exhibición y venta de productos jujeños, muebles y ropa de diseño, pero es mucho más que eso. Es un espacio en donde los proyectos se potencian buscando mercados globales.

Facundo Abregú, un joven diseñador gráfico jujeño de 29 años, especializado en identidad de marca e identidad corporativa, es el encargado de gestionar el espacio y de tejer las redes entre los emprendedores y el público. En diálogo con El Tribuno de Jujuy comentó cómo funciona esta gran vidriera de arte y diseño que tiene el propósito de mostrar todo el potencial de los jujeños al mundo.

“No hay otro espacio de estas características en el NOA, por lo que creemos que el potencial es muy alto. La idea es reunir a todos los diseñadores de Jujuy en un espacio físico pero también en redes de trabajo que permitan potenciar cada producto de diseño. La propuesta es que en adelante tengamos varios ‘Locales’ en diferentes localidades de la provincia”. Facundo recordó que “Local” se originó en un proyecto impulsado por el Ministerio de Desarrollo y Producción de la Provincia, y llevado a cabo por la Acción Cooperativa del organismo, es una galería artística que impulsa a diseñadores independientes y emprendedores locales, a fin de exhibir su arte, estimular su crecimiento, y comercializarlo, otorgándoles un stand, a un costo accesible”. “Todo lo que exhibimos está hecho en Jujuy, que además es nuestro hashtag. No es un espacio de venta, porque ese no es el objetivo, los productos en exhibición sí se pueden adquirir ya que nosotros contactamos al cliente con el emprendedor y hacemos posible la compra, aunque nosotros no manejamos ese dinero”, explicó Facundo.

Respecto a los servicios que brinda “Local”, señaló que “nos encargamos de la comunicación en redes sociales de todos los productos que hay en vidriera, también brindamos asesoramiento a los emprendedores en cuanto a la imagen de la marca, branding, packaging y les damos sugerencias y ejemplos que se adecuan a cada producto. En este tiempo de trabajo estamos viendo muchas fusiones que mejoran los productos, y eso es gratificante porque es uno de los objetivos del Local”