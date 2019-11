Doce Apóstoles se trasladó

Debido a la medida judicial que pesa sobre el Hogar Escuela, el comedor Doce Apóstoles decidió dejar de trabajar en la cocina de la institución, donde históricamente preparó los alimentos para personas en situación de calle y familias de escasos recursos. Para ello se trasladaron a la parroquia Sagrada Familia de Nazareth que está al lado del Hogar Escuela, donde se les cedió un lugar para seguir trabajando los viernes por la tarde. Aclararon que la decisión fue tomada respetando la situación en la que se encuentra la institución y los niños que allí asisten.

Así lo explicó Rodrigo Chiliguay, presidente del comedor, quien señaló que "debido a que el Hogar Escuela se encuentra intervenido judicialmente decidimos no inmiscuirnos en esta situación. Si bien la directora nos había permitido poder ingresar a usar la cocina, sólo permitía el acceso de pocas personas pero en este momento somos más de 40 servidores en el comedor además de los chicos de otros colegios que también colaboran, así que decidimos directamente trasladarnos a la parroquia Sagrada Familia que está al lado del Hogar y poder trabajar allí", dijo Chiliguay.

De todas maneras explicó que eventualmente utilizan las instalaciones del Hogar para las tareas que no pueden realizar en la parroquia. "Para usar la vaporera o para lavar las ollas vamos a seguir yendo al Hogar porque en la Sagrada Familia no tenemos un piletón grande, pero siempre con 6 o 7 servidores, no más. Por ahora vamos a trabajar así, igualmente tenemos buena relación con la directora actual y con el exdirector", señaló.

Por otra parte, explicó que si bien no incrementaron la cantidad de viandas, hay días en que hay mayor número de personas que otras o bien las familias más numerosas llevan porciones para afrontar su alimentación el fin de semana.

Concurren unas 350 personas

“Generalmente van entre 300 y 350 personas que son las que tenemos registradas y hacemos un seguimiento, pero después va variando porque a veces se suman personas que están de paso, incluso venían ciudadanos venezolanos que están en la provincia, de modo que vamos racionando las porciones”, dijo.

Solicitan donaciones

Desde hace un tiempo, el comedor trabaja en la implementación de menús más saludables, sumando a las viandas de los viernes semillas y legumbres. “La idea es cuidar la salud de quienes van a comer, tratando de incorporar legumbres para proporcionarles una dieta completa, que pueda suplir la carne”.

Es por eso que solicitaron a quienes deseen realizar donaciones, colaborar con cereales y semillas como quinua, soja, mijo, triguillo y otras legumbres como lentejas y garbanzos. Igualmente aclararon que todo es bienvenido ya que además, siempre utilizan para cocinar leche en polvo, aceite, arroz, fideos, entre otros alimentos, como así también envases descartables o de plástico para distribuir la comida.

Pueden acercar los donativos a la parroquia Sagrada Familia de Nazareth, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 18 a 21.