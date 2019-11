Con la participación de doscientos alumnos de todo el radio capital, Alto Comedero y área rural periurbana se llevó a cabo el Foro Regional de salud adolescente, organizado por el Programa provincial de salud integral en adolescencia, llevado a cabo por el Ministerio de Salud en intercambio con Unicef en la articulación con la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación. En la oportunidad se trabajó en dos ejes temáticos que son embarazo en la adolescencia no intencionado y el suicidio o intento de suicidio, con la premisa de involucrar a los adolescentes y jóvenes en la construcción de políticas públicas.

Al respecto, Diva Moreno López, consultora de Salud de Unicef, señaló que hace aproximadamente tres años cooperan con la provincia en el fortalecimiento de los equipos de salud y en la promoción de la participación juvenil. "Realizamos foros juveniles para qué los chicos y las chicas nos cuenten que les pasa frente a dos temas muy importantes que afectan la salud como es el embarazo en la adolescencia no intencionado, y el suicidio o intento de suicidio". De ello aseguró que "la experiencia que hemos tenido es que al principio uno piensa que los chicos no hablan del tema, que no quieren conversar y que por ejemplo con el suicidio es algo del que no deberían hablar, y resulta que es muy importante conversarlo y ver qué es lo que opinan ellos frente a todos estos temas.

Dice la evidencia que cuando no se le da la posibilidad a los jóvenes de que participen con sus acciones, realmente lo que hagamos de estrategias para ellos y con ellos, no tienen la misma repercusión que si las hacemos con ellos y si los involucramos en la construcción de la política pública. Esto es lo que estamos haciendo. Involucrar a los adolescentes y jóvenes en la construcción de políticas públicas, para el cual hemos tenido todo el apoyo político desde el gobernador, el ministro de Salud, el director de Maternidad e Infancia, todo su equipo, y el Programa de adolescencia para que lleguemos a más adolescentes en la provincia". En ese sentido, Diva Moreno López apuntó que "en estos tres años creo que se ha logrado llegar a más de mil adolescentes y jóvenes de toda la provincia tanto urbanos como rurales, y se están viendo los frutos. Entre otras cosas hay mayor conocimiento, mayor información, están acudiendo más a los servicios de salud, están ligados a las asesorías integrales y está disminuyendo el embarazo no intencionado en la provincia.

Entonces creo que ese es el camino. En ese sentido, debo agregar que decía el doctor Luis Antonio Buljubacich (director de Maternidad e Infancia de la provincia) que ha disminuido en un 25% la proporción de embarazo en la adolescencia en Jujuy en los últimos dos años. Entonces creo que esta no es solo una de las acciones que probablemente ha contribuido a este resultado. Con respecto a los suicidios también hemos tenido algunas cifras, pero no me atrevería a decir si hay modificación en los indicadores, pero lo que sí podemos decir es que se está hablando del tema. Es decir que con el suicidio nos falta colocarlo un poco más en la agenda pública, en la política, en que los prestadores de los servicios de salud entiendan que es una problemática que está, y que tenemos que explorar.

Tenemos que preguntar a nuestros chicos si alguna vez han pensado o han tenido algún intento de autoeliminación". En ese sentido, la consultora de Unicef puntualizó que "la Organización Mundial de la Salud este año lanzó una campaña que se llamó Los 40 segundos, y son los 40 segundo para actuar, los 40 segundos de amar, de escuchar, de mirar a los ojos, de ver a la gente y decirle aquí estamos. Y con adolescentes esto es muy importante, hay que estar para ellos y para ellas. Hay que escucharlos, no oírlos. Oírlos es cuando tú no sabes lo que te están diciendo, pero escucharlos es hacerlo hasta cuando no hablan. Cuando tú ves a un adolescente que no dice nada, te está diciendo mucho. Entonces, esa es la invitación que hacemos desde Unicef a la provincia y a la comunidad, que escuchemos a los chicos y a las chicas que tienen mucho que decirnos, y acompañemos este proceso de adolescencia que es lo que les va a brindar todas las herramientas para ser adultos responsables".

Por su parte, Luis Antonio Buljubacich, director de Maternidad e Infancia, apuntó que "es parte de las actividades programadas para todo el año del proyecto que llevamos adelante con Unicef que apoya el trabajo del Ministerio de Salud de la provincia con los adolescentes. Trabajamos en dos temáticas, embarazo adolescente y el suicidio adolescente. Estos foros son las herramientas que usamos para receptar las inquietudes de los adolescentes. Ellos trabajan sobre la problemática, discuten, elaboran, nos transmiten sus ideas de que es lo que nosotros debemos tomar para ejecutar e implementar en las políticas públicas y que ellos puedan ejercer sus derechos. Durante el transcurso del año hacemos varios foros en diferentes regiones de la provincia ya que a lo largo de estos tres años este es el noveno que hacemos, y este es el de región capital que tiene como lema "Con vos tu voz". Ellos ejercen el derecho a opinar.

Se recepciona, se hace un resumen, se designan diferentes consejeros estudiantes que salen de este foro y que a fin de año en otro foro con las autoridades, llámese Maternidad e Infancia, Ministerio de Salud y en años previos con la presencia del gobernador, les dan su opinión de qué es lo que debería hacerse respecto a las políticas públicas que incluyen a los adolescentes". En ese sentido afirmó que "fundamentalmente lo que se trata es de abrir las puertas para que tengan mayor accesibilidad a los servicios de salud y brindarles de esa manera la posibilidad de ejercer el derecho a la salud integral que engloba a la salud sexual, reproductiva, a ejercer la opinión, pero el término que engloba todo es el Programa de salud integral del adolescente. Respecto al suicidio también se trabaja mediante diferentes talleres y las consignas que de ellos surgen, tratamos de plasmarlas en políticas públicas. El tema es ejercer el derecho y para nosotros es una muy buena iniciativa de que Unicef nos apoye en las políticas públicas mediante el aspecto técnico y financiero".

“Es fundamental escuchar a los chicos”

Roxana Zabala, referente del Programa de salud integral en adolescencia de Unicef, dijo que está trabajando en el Proyecto Salud adolescente con un espacio de participación que son los foros de adolescentes. “En este espacio está coordinado con Unicef, con Educación del nivel medio y Ministerio de Salud, que propone trabajar temáticas que son elegidas justamente por cuestiones de emergencia sanitaria. Entonces nos parece fundamental escuchar a los chicos que nos proponen a nosotros para proponer políticas públicas para que los podamos acompañar”.

Indicó que en este foro capital se invitó a los 38 colegios públicos del departamento Manuel Belgrano, incluyendo las áreas programáticas de salud Centro, Alto Comedero y área rural de periurbano incluyendo estudiantes de Tesorero, Ocloyas, La Almona, Reyes, Lozano y Yala. “La convocatoria fue para cinco o seis chicos por establecimiento, sumando un total de doscientos adolescentes que asistieron a alguna asesoría en salud que están en esas escuelas. Este foro ya se realizó en la Quebrada, la Puna, en el Ramal, los Valles y quedaba el de capital.

La dinámica se desarrolló implementando disparadores recreativos con la participación del Circo Social y el Teatro del Oprimido quienes son los que presentaron los disparadores para que se puedan trabajar las temáticas antes enunciadas. Los grupos son coordinados por profesionales de la salud y la idea es que en base a ese disparador artístico para luego desarrollar el debate. Desde Unicef se hace una sistematización con esas conclusiones donde se vuelcan a un libro denominado "Voces que cuentan’ y en base a eso se hacen las propuestas a los ministerios para que formen parte de las políticas públicas, con lo cual se le da trascendencia. Anteriormente tuvo lugar el foro de autoridades con la presencia del gobernador Gerardo Morales quien escuchó a los chicos y en base a eso fueron haciendo algunos cambios como por ejemplo la implementación de las asesorías en las escuelas, las asesorías en salud y fueron observando las mejoras para que los chicos puedan hacer consultas”