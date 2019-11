Golpeó a la mujer hasta dejarla inconsciente

Un hombre mayor de edad que tenía orden de restricción ingresó por la fuerza a la precaria y humilde vivienda donde viven su expareja y los dos hijos de ambos.

Vecinos de la mujer informaron que el hecho ocurrió en la madrugada de ayer alrededor de las 2.30 cuando se hizo presente en el lugar la expareja de la mujer exigiendo que le abra la puerta.

Fuera de sí el agresor habría logrado forzar la puerta de ingreso y en el interior habría comenzado a agredir a la mujer verbalmente hasta propinarle un golpe que hizo que esta saliera a la calle pidiendo ayuda a los vecinos.

El hombre salió y en el pasaje habría golpeado a la mujer mientras su hijo mayor de solo 12 años le pedía que deponga la actitud y que deje de pegarle a su mamá.

En un momento dado la mujer que vestía ropa de dormir habría quedado inconsciente y el niño recibido un empujón golpeando su cabeza al caer en una piedra provocándole una herida en el cuero cabelludo.

El atacante decidió en ese momento ingresar a la casa donde el niño de entre cinco y seis años lloraba desconsoladamente.

Traslado de las víctimas

Una vecina en diálogo con El Tribuno de Jujuy afirmó que el hombre estaba totalmente “fuera de sí” y que al saber que uno de los vecinos llamaba a la policía se dio a la fuga por las calles del asentamiento en dirección a la ruta nacional Nº 9.

Una vecina amiga de la víctima se hizo cargo del niño que fue rescatado de abajo de una mesa presa de un ataque de pánico y pidiendo por su mamá.

En el lugar se hicieron presentes dos motociclistas pertenecientes a la Unidad Regional 7 de Alto Comedero quienes realizaron un recorrido por el barrio y zonas aledañas sin éxito.

En la mañana de ayer la mujer habría sido derivada al hospital “Pablo Soria” para ser sometida a distintos estudios, quedando internada preventivamente y sin que corriera peligro su vida, informaron amigos y familiares de la mujer agredida.

En el lugar y sumamente conmocionados los vecinos y la familia indicaron que desde hacía mucho tiempo que este hombre al que individualizaron como “Carozo” no venía por el barrio, aunque todos coincidieron que permanentemente la amenazaba por teléfono pese a que cambiaba el número. El hombre está prófugo, dijeron molestos.

Preparan un corte de ruta para mañana reclamando seguridad



IMPACTO / MOMENTO EN QUE IMPIDIERON QUE LOS DELINCUENTES HUYAN DEL LUGAR.

Fredy Guerrero, el hombre que fue asaltado junto a su familia, le dijo a la prensa local que aproximadamente un mes atrás, varias personas ingresaron a robar a su casa, pero lo hicieron cuando no había nadie.

Es que el barrio Pozo de las Avispas está ubicado a unos cinco kilómetros de Monterrico, y si bien hay un solo acceso, la presencia policial es literalmente nula.

A raíz del hecho de inseguridad, los vecinos de esa barriada mañana realizarán un corte de ruta exigiendo medidas de seguridad.

Además, los vecinos que promovieron el corte de ruta, le hicieron saber a nuestro diario que los efectivos “estarían más preocupados en la muerte del delincuente, que en encontrar a los otros dos prófugos” que protagonizaron el violento asalto en Pozo de las Avispas.

Sobre la investigación gira un fuerte hermetismo, es que los dos detenidos se negaron a prestar declaración y recién en la jornada de mañana conocerán causa de imputación y designarán a un abogado defensor, para defenderse de la supuesta coautoría de “robo en poblado y en banda con el uso de arma de fuego”.

Las primeras versiones de la investigación dan cuenta que los malvivientes perdieron mucho tiempo en su escape, porque la camioneta de la familia Guerrero es automática y el conductor no lograba salir del lugar al desconocer los cambios, como así tampoco pudo huir de la ciudad de Monterrico, cuando fue interceptado por los vecinos.

Aunque todavía no se especificó cuanto dinero fue robado del inmueble, se estima que alcanzaría los 800 mil pesos, pero todavía no apareció.