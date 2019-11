Preocupación en Villa El Perchel

Antes de sentarnos a conversar, visitamos con vecinos de Villa El Perchel algunos de esos terrenos que, ya con algunos de sus surcos verdes, fueron angostando el lecho del río Grande.

Esto es poco al sur de Huacalera, y en tanto que caen las primeras gotas algo anticipadas del año, nos manifiestan preocupaciones que tienen menos que ver con la legalidad o ilegalidad de las apropiaciones que con el riesgo hídrico.

El primero en hacer uso de la palabra es Hugo Pérez López, vecino de la zona, quien nos dice que "se trata de la usurpación de terrenos sobre el lecho del río Grande, violando lo que son las líneas hídricas. Con este tema he llegado hasta importantes cargos del Gobierno provincial, pero es un tema que tiene más de dos años. La primera denuncia la había radicado un vecino, alertando de estas cuestiones que tienen directamente que ver con el agua del cauce".

Agrega que "cuando el comisionado municipal Santiago Maidana, según nos manifestara, fue a preguntarle a esta gente qué hace en ese terreno, lo sacaron de malos modos argumentando que no tenía jurisdicción en el tema. La situación es grave porque un vocal de la comisión de Huacalera les entrega un papel firmado, quien después reconoció públicamente su error, con el riesgo que eso implica para los otros vecinos".

Usurpan tierras

Néstor Martínez agrega diciendo que "hay gente que, teniendo muchas tierras, vienen a sembrar junto al lecho del río. Eso es ya playa, y al hacerlo terreno achican el cauce del río, lo ponen cada vez más alto y cuando venga el río se va a venir todo para acá. Hay varios casos parecidos, que no son terrenos comprados y traen riesgo al resto. No sé qué haremos cuando venga el río".

Antolín Sajama manifiesta que "hay gente que usurpa tierras y no le importa los vecinos, que se entre agua a las casas y los terrenos. Sólo quieren hacer un terreno, poner verdura pero cuando se hace algo así tienen que fijarse de no perjudicar a los vecinos. Tienen que hacer una defensa bien, pero no sólo es hacer una defensa, porque cuando el río es más angosto, tiene más fuerza y se lleva todo".

Luego dice que "yo vivo más abajo, y el problema que hay es con todo el agua que baja de los cerros, desemboca en nuestros terrenos y somos perjudicados. Cerraron las alcantarillas que llevaban el agua a la playa, y todo para hacerse más terreno. Eso nos trae problemas, y cuando uno les dice no quieren saber nada. No me opongo a que agarren tierras, pero que piensen en los demás".

Sajama agrega que "también han sacado árboles que tienen años, que son defensa natural contra el río. Son sauces que cubren mucho la defensa, y con la defensa que hicieron manda el agua para acá", y Pérez López nos dice que "las autoridades de la Comisión Municipal argumentan que no se trata de su jurisdicción por corresponder a Recursos Hídricos, pero entiendo que si se produce una desgracia con las crecidas, ya será un asunto suyo".

No hay buenas defensas

Otra vecina, Eulogia Quispe, aporta argumentando que "cuando viene el río, como están trabajando ahí el agua desemboca por acá y quedamos todo tapado. Cuando el año pasado bajó del cerro, también estábamos todo tapados, y a nadie le importa venir a ver. Acá no se han hecho defensas o no las hacen bien hechas".

Antolín Sajama señala que "las alcantarillas que no hacen derecho, con curvas que asientan el agua. Siempre hubo problemas, pero no tanto como ahora", y Martínez dice que "antes al menos las alcantarillas estaban abiertas, pero ahora se viene el agua por la ruta y se empoza. Antes era una plata ancha y el agua caía directamente al río sin molestar a nadie".

Concuerdan que, desde la ruta, se sembraría antes unos trescientos cincuenta metros hasta donde estaban las defensas y el río era más ancho. Martínez dice entonces que "ahora llegan a media playa y quieren seguir sembrando, no están conformes con lo que tienen. A uno no le gusta abusarse, pero hay otros que no, quieren más y más y arriendan a terceros para que las sigan trabajando".