El vientista Raúl Olarte brindará recital en la ciudad

El destacado vientista humahuaqueño Raúl Olarte brindará un recital esta noche en la ciudad. La cita es para las 23.30 en "Jujuicito", espacio local ubicado en calle Junín 50.

El concierto contará con la participación especial del guitarrista Gustavo Cruz y Olarte durante su actuación desglosará temas de su más reciente disco titulado "Poncho color viento" y otros clásicos de su repertorio como "Jueñita", "Quena de los Andes", "Guanuqueando" o la zamba "Tacita de Plata".

Esta será la única presentación del artista, que reside en Buenos Aires, en Jujuy quien llegó a nuestra provincia hace unos días de vacaciones.

Olarte, además, visitó ayer el Colegio Secundario de Artes Nº 49 de Tilcara donde ofreció una charla.

Cabe destacar que el músico en el mes de octubre visitó Japón llevando su arte. Consultado al respecto por nuestro medio relató: "En Japón tienen su propio Festival de Cosquín que se realiza todo los años en el pueblo Kawamata, de Fukushima, y allí me reciben siempre con mucho cariño. Esta vez me sorprendieron porque me dieron la bienvenida tocado ‘Viva Jujuy’". Luego aseveró que en el país asiático se interesan mucho por la cultura de nuestro país, "ellos estudian con entusiasmo el folclore argentino. Yo llego con fotos de los paisajes, de la gente del norte y quieren saber más ya que sus referencias de la Argentina son el tango y la Pampa... De a poco comprenden que está la región andina, con paisajes y cultura diferente. Ahora El Hornocal, es un boom en Japón, no pueden creer su belleza", indicó para concluir.