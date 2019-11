Entrega de certificados de posesión de lotes

Vecinos de los barrios Raúl Alfonsín, El Triángulo, 40 Hectáreas y la Cuña de Libertador recibieron por parte del intendente Oscar Jayat las certificaciones de posesión de lotes fiscales. Gustavo Ibáñez, director de Tierras y Viviendas del municipio local, destacó que esta es la 19º entrega de certificados y que en esta ocasión los beneficiarios pertenecen a los barrios antes mencionados, agregando que los mismos fueron relevados el pasado año y surgieron algunas observaciones pero que la mayoría pudieron resolverlas y se las levantaron pudiendo acceder a dichas certificaciones.

En el mismo acto se cumplió con la segunda entrega a cinco suplentes del sorteo de lotes del barrio Raúl Alfonsín. Cabe mencionar que el pasado 2 de octubre se realizó el sorteo de 250 lotes, fue el primer sorteo público que se realizaba en esta ciudad, algunos beneficiarios de la primera entrega fueron observados dando lugar a los suplentes. Por último, mencionó que existe un total de 25 suplentes por lo que considera, ante la renuncia de algunos adjudicatarios del primer sorteo y de las observaciones que se hicieron, podrían acceder todos ellos. Por su parte, el intendente Jayat destacó el trabajo que se viene realizando de manera conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Humano, Planificación y Desarrollo y Tierra y Viviendas, en la entrega de las correspondientes certificaciones para los adjudicatarios de los distintos lotes en esos barrios.

Mencionó que en dos años desde la creación de la Dirección de Tierras y Viviendas se logró regularizar el tercio del total de los lotes del programa provincial "Un lote para cada familia jujeña que lo necesite", agregando que queda la tarea de comenzar a verificar los terrenos que están desocupados desde su entrega mientras que existen familias que lo necesitan. "No es justo que hace 9 años que existen terrenos desocupados, evidentemente si en estos casi 9 años no pudo construir es porque no puede o porque no quiere o lo tiene como una inversión".

Destacó que hay gente que vendió su lote, que existen negocios, empresas que hay gente que la tiene como casa de fin de semana y que no era ese el espíritu de este plan provincial, "No vamos a quitarle nada a nadie pero aquel que tiene una empresa, que es pudiente o tiene un depósito les diremos que les exigiremos que paguen el terreno, con eso podremos comprar otros terrenos para darle a la gente que no lo tiene", afirmó. Anunció que salió el plano de mensura para los barrios Olga Arédez y Tupac Amaru, adelantando que en un breve lapso también sus ocupantes podrán contar con dichas certificaciones.