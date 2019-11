Inauguración del Centro de Formación y Capacitación

Inauguraron el nuevo Centro de Formación y Capacitación Profesional Nº1 "La Salle" de Jujuy.

Estudiantes, educadores, autoridades del comunidad La Salle y la Comunidad de Hermanos participaron del acto que contó con la presencia de Martín Digilio, Mónica Campo, integrantes de las comunidades eclesiales de base, catequesis, espacio joven, Fundación La Salle Argentina, la Escuela y Colegio de La Salle, autoridades provinciales, y eclesiásticas, entre otros invitados especiales.

Por decisión de los organizadores el acto fue parte de las actividades de clausura del año Jubilar por los 300 años de la "Pascua de San Juan Bautista de La Salle", de quien lleva el nombre esta nueva institución que brindará servicio a un sector de la población con muchas necesidades de educación profesional.

"Agradecemos a Dios por esta obra que brinda una oportunidad formativa para la incorporación al mundo del trabajo de jóvenes y adultos del barrio Malvinas y aledaños, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, a través de diferentes cursos de capacitación laboral, los cuales empezaron en el mes de mayo", explico Yamila Chaile, secretaria del Centro de Formación Profesional Nº1 que funciona en el barrio Malvinas Argentinas de nuestra ciudad.

Chaile detalló que "la fiesta estuvo colmada de momentos emocionantes a través de las palabras de las autoridades quienes recordaron y agradecieron a todos los que aportaron de alguna forma para que el proyecto nazca y empiece a vivir, el Concejo de Educación Católica a través de sus autoridades nos obsequió a modo de bienvenida una bandera papal que presidirá nuestra institución".

Tras el tradicional corte de cintas, varios grupos de alumnos del colegio y del Espacio Joven ofrecieron espectáculos de canto y baile. También hubo una espectáculo de folclore interpretado por dos jóvenes del barrio. El cierre de acto fue un rico almuerzo con empanadas y tamales jujeños elaborados los integrantes de la comunidad educativa.

Chaile en contacto con nuestro diario indicó "agradecemos a todas las personas que colaboraron para que este acto sea una fiesta con su presencia y trabajo compartido en cada detalle, por parte de los lasallanos y lasallanas de Jujuy, quienes nos venimos preparando para que la jornada fuese muy especial para el Distrito La Salle Argentina Paraguay y un gran cierre de Año Jubilar Lasallano como otro potente signo de esta misión educativa y evangelizadora".

Esta comunidad tuvo a su cargo muchos años las escuelas primaria y secundaria La Salle, tras su traspaso al estado, se propusieron ofrecer a la comunidad jujeña capacitación en diversos oficios.

Visita de estudiantes de San Francisco

El gobernador Gerardo Morales, recibió a la delegación de la Escuela Primaria Nº 319 de San Francisco, del departamento Santa Catalina. Los niños viajaron a la capital gracias a que resultaron ganadores del concurso “Mi Comunidad” de la Secretaría de Pueblos Indígenas.

El mandatario recibió a la delegación puneña integrada por nueve niños y cinco adultos, entre los que viajaron personal docente, directivos y de servicio. Los estudiantes fueron ganadores del concurso de dibujo “Mi Comunidad”, en el que los trabajos fueron elaborados de manera colectiva y participaron de dos categorías diferentes.

“Nuestra presencia en Casa de Gobierno es porque queríamos devolver la visita al gobernador que fue en octubre a la inauguración del cuarto Pueblo Solar y ahora le traemos truchas de nuestro criadero”, expresó la directora de la institución, María Elena Córdoba.

“Son dos días agitados de mucha actividad, pero muy lindos. Es hermoso ver esas caritas sonrientes llenas de felicidad”, expresó la directora y agradeció a la Dirección de Gestión de la Gobernación por el acompañamiento.

Durante el viaje, los niños conocieron el Monumento a la Independencia en Humahuaca y recorrieron Tilcara donde se sacaron fotos en la localidad turística. También fueron a la pileta en El Carmen, asistieron a una función de cine en Palpalá, visitaron los museos y el centro de la ciudad; además conocieron un criadero de truchas en Yala. Dicha visita fue de interés educativo ya que la escuela cuenta con su propio criadero. Por último, tenían previsto visitar el Parque Botánico y asistir a un partido del Gimnasia y Esgrima en el estadio “23 de Agosto”.

“Realizamos muchas actividades y pusimos en contacto a nuestros alumnos con situaciones y experiencias que en la Puna no pueden hacer”, subrayó la docente, quien también se refirió al cambio que tuvo la comunidad tras las instalación de una usina solar. “Tuvimos la alegría y la gracia de poder haber sido elegidos para ser el cuarto pueblo solar. Antes no podíamos hacer uso de artefactos que requerían de mucha potencia para funcionar, y en el invierno se nos cortaba temprano la luz, tipo 11 o 12 de la noche y hasta el mediodía siguiente no podíamos prender nada”, agregó.

Escuelas con Wifi en la Puna jujeña

La docente María Elena Córdoba, que acompañó a la comitiva de San Francisco, indicó que “ahora tenemos el beneficio de poder contar con Wifi que llega hasta nuestras aulas. Es importante para nuestros alumnos y vamos a tener calefacción para el próximo año, por lo que no vamos tener un invierno crudo”, expresó la directora de la institución que cuenta con modalidad de doble jornada.

“El pueblo tiene iluminación pública, antes ni siquiera podíamos salir porque era todo oscuro. Ahora la vida cambió, podemos salir a dar una vuelta, a ver las estrellas, también queremos hacer un taller de zumba y actividades para que los lazos entre escuela y comunidad se vayan afianzando más”, concluyó.

El pasado 23 de octubre, se puso en funcionamiento la Central Fotovoltaica Autónoma en San Francisco, lo que generó un fuerte impacto en la dinámica social de esa comunidad y también en los hábitos cotidianos ya que ahora cuentan con un servicio de energía limpia las 24 horas.