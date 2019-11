Pasan los días y la angustia crece entre los familiares de Bravo

Hace exactamente dos meses que el joven palpaleño Gustavo Bravo falta de su hogar, desde aquel día que salió de su domicilio, no se supo más nada y se realizaron muchos recorridos, cruces de versiones y rastrillajes para dar con su paradero, pero hasta ahora sin resultados positivos.

Gustavo Bravo de 26 años, salió el pasado viernes 27 de septiembre rumbo al taller mecánico donde trabajaba desde principio de año, pero nunca regresó a su casa ubicada en calle San Mateo.

Versiones indican que Gustavo Bravo ese día se entrevistó con el propietario del taller, pero luego se fue del lugar en colectivo en supuesto estado de ebriedad.

Otros aseguran haberlo visto el sábado en una carnicería de la zona, donde habría estado con el dueño consumiendo bebidas alcohólicas.

Pero fuera de estas dos versiones, lo concreto es que no se supo más nada del joven palpaleño, creciendo las interrogantes en torno a su actual paradero.

A dos meses de su misteriosa desaparición, sus familiares incansablemente lo siguen buscando.

Su hermana, Nicol Bravo, apela a las redes sociales para dar con el paradero de su hermano. "Hoy se cumplen 2 meses que no sé de vos hermanito, pasan los días y más me duele no saber nada, todos los días le pido a Dios que me ayude a encontarte, que me dé fuerzas porque esto me está partiendo el alma. Siempre estabas cuando te necesitaba, no sabés cuánta falta me hacés, te prometo no bajar los brazos y seguir buscándote, te extraño. Pido que si alguien lo vio o sabe algo por favor ayúdenme, necesito saber de mi hermano, por favor, soy una hermana que sufre", escribió la joven.