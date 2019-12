Herrera, técnico del "lobo", no ocultó su desazón por no cumplir la meta propuesta admitió que Sarmiento superó a su equipo.

De la peor manera terminó la primera parte del campeonato para Gimnasia y Esgrima. El "lobo" dejó una pálida imagen en el último partido del año ante sus hinchas quienes despidieron al equipo de Herrera con silbidos tras perder la noche del viernes ante Sarmiento.

Luego de la caída ante los bonaerenses el entrenador "albiceleste" dio la cara y brindó una conferencia de prensa en la hubo autocrítica.

"Por lo general cuando se dan semanas malas no hay muchas cosas buenas para sacar, siempre queda el dolor de todo lo que ha sucedido, cuestiones que a futuro tenemos que corregir desde todos los ámbitos. Lo más doloroso fue la lesión de Matías Córdoba nos ha golpeado a todos pero hay que seguir adelante", declaró el DT de Gimnasia explicando un poco varios días "turbulentos" que tuvieron en la institución luego de falta de pago, paro y lesión para lamentar.

"Estoy muy caliente, trato de estar sereno en los momentos de bronca porque cuando uno se enoja mucho pierde. Al objetivo no lo pudimos conseguir, jugamos ante un muy buen equipo, no hicimos un buen partido, nos equivocamos mucho. La bronca es haber terminado el semestre dejando una mala imagen siendo superados por el rival", manifestó Herrera quien se vio afectado porque sus dirigidos no clasificaron a Copa Argentina 2020, la meta a corto plazo que se plantearon.

En cuanto al esquema que el técnico jujeño diagramó para medirse a Sarmiento, el DT manifestó: "Hoy no tuvimos una buena noche pero hemos ido modificando para tratar de generar un cambio, terminamos prácticamente con tres puntas".

Paro de los jugadores a mediados de semana. "Obviamente son factores que influyen anímicamente, pero no puedo decir nada porque los entiendo a los jugadores, entiendo a los dirigentes y esperamos que se sigan solucionando y que no volvamos a tener este tipo de inconvenientes", dijo quien supo dirigir a las juveniles costarricenses.

"La gente siempre se manifiesta según lo que siente en el momento. Siempre lo voy a entender al hincha que paga su entrada, vienen a ver que su equipo gane, a ver un buen partido", dijo Herrera mostrando empatía con el simpatizante del "lobo" que el viernes por la noche se volvió cabizbajo a su casa.

"Yo creo y confío en estos muchachos porque tienen un carácter y una intención de hacer las cosas bien que siempre se las destaco. En cuanto a los refuerzos tienen que llegar jugadores que sean superiores a lo que tenemos, para traer jugadores que me sumen cantidad en el grupo, me parece que mejor gastamos el dinero en otra cosa", sostuvo el entrenador que con esa frase extensa respaldó a los suyos y pidió evidentemente refuerzos de jerarquía para lo que resta de la temporada de la Primera Nacional, un torneo que otorgará 2 ascensos a la Superliga y condenará a un equipo por zona con el temido descenso.

¿Por qué la irregularidad del equipo en esta primera parte del certamen?. "Hemos tenido lesiones a lo largo del torneo, no hemos podido consolidar un sistema justamente porque los muchachos no tuvieron continuidad. Me parece que todavía estamos buscando el equipo y no terminamos de ‘tocar la tecla‘, obviamente que no hay tiempo, que no podemos esperar tanto y ojalá el 2020 nos encuentre muy bien porque ahí sí no vamos a tener mucho tiempo", explicó "Popeye".

Matías Córdoba

En esta primera parte del campeonato de la Primera Nacional fue de los puntos más altos en el equipo de Gimnasia, en consecuencia de eso los hinchas “albicelestes” valoraron muchas veces su rendimiento con aplausos desde los cuatro costados del estadio “23 de Agosto”.

La referencia es para el sampedreño Matías Córdoba, quien durante la semana lamentablemente para el mundo “lobo” se rompió los ligamentos cruzados y tendrá una larga recuperación hasta por lo menos julio de 2020.

Victoria de All Boys



“PEPE” ROMERO / ENTRENADOR DE ALL BOYS QUE SIGUE ÚLTIMO EN LA ZONA B.

All Boys derrotó ayer por la tarde a Deportivo Riestra 2 a 0, por la decimoquinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional, y sumó tres valiosos puntos en su lucha por no descender.

Adrián Martínez (14" ST) y Facundo Parra de penal (34" ST) marcaron los goles del partido jugado en el estadio “Islas Malvinas”, del club All Boys, y arbitrado por Yael Falcón Pérez, quien expulsó en el local con roja directa a Facundo Cardozo y por doble amonestación a Sebastián Martínez, ambos en la etapa complementaria.

Fue flojo el primer tiempo, en el cual Deportivo Riestra manejó mejor la pelota y generó las situaciones mas claras.

Pero lo del equipo visitante fue apenas una ráfaga entre los nueve y 15 minutos, en donde generó tres chances nítidas: un remate de Walter Acuña en el travesaño, un cabezazo de Maximiliano Brito que salvó Joaquín Pucheta y un disparo de Adrián Flores que se fue apenas desviado.

All Boys fueron apenas excursiones individuales de los juveniles Facundo González y Marco Iacobellis, sin eficacia.

En el complemento All Boys justificó la victoria, porque en su mejor momento, cuando presionaba y llevaba por delante a Riestra, se puso en ventaja con un tremendo zurdazo desde la derecha del lateral Adrián Martínez, que puso la pelota en el ángulo superior derecho del arco de Fernando Lugo.

Después amplió Parra de penal y sobre el final el local sufrió dos expulsiones, pero controló el juego ante un rival inofensivo.

All Boys cortó una racha de ocho partidos sin victorias, mientras que Riestra perdió precisamente tras ocho jornadas.

Así formó All Boys ayer: Pucheta; Adrián Martínez, Sebastián Martínez, Nicolás Zalazar y Facundo Cardozo; Sebastián Navarro; Callejo, Alan Espeche, Iacobellis y Facundo González; Facundo Parra.

Cambios en Gimnasia (M)

Diego Pozo, exarquero y ahora entrenador de Gimnasia de Mendoza dispuso de minutos de fútbol ayer por la mañana en el estadio “Víctor Legrotaglie” y, por ahora, serían dos los cambios con respecto al once que cayó ante Tigre para medirse ante el puntero de la zona B, San Martín de Tucumán.

Entre los titulares ingresarían Mazur por Diego Mondino (llegó a las cinco amarillas) y Lucio Compagnuci por Santiago López (cambio táctico).

El once para jugar mañana por la noche sería: Tomas Marchiori; Mazur, Brian Alferez, Renzo Vera, Leandro Aguirre; Gonzalo Berterame, Iván Ramírez, Compagnuci, Maki Salces; Ignacio Morales e Ignacio González.

El “lobo”, que volverá al trabajo hoy y luego quedará concentrado, recibirá mañana, desde de las 21.30, al “ciruja” tucumano con el arbitraje de Adrián Franklin en la capital mendocina.