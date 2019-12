Un joven detenido quedó sin custodio policial

El imputado solicitó una sesión psicológica para tratarse sobre adicciones y cuando fue dado de alta ya no estaba el policía.Está detenido por la supuesta coautoría de “robo calificado en poblado y en banda con el uso de arma”.

Un joven de 21 años que se encuentra detenido por la supuesta autoría de un violento asalto, se quedó durante varios minutos sin custodia y no se escapó de un centro de la Sedronar del barrio Alto Comedero, porque no quiso.

El insólito episodio que ocurrió la mañana del viernes pasado, salió a luz en la jornada de ayer, luego de que se labraran sumarios administrativos en contra de un efectivo policial del Cuerpo de Infantería de la Policía de la Provincia, que dejó al joven detenido en un consultorio para un sesión con un profesional psicólogo y luego se retiró del lugar.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el joven de 21 años se encuentra detenido en una seccional de la ciudad, acusado de ser el supuesto coautor del delito de "robo calificado en poblado y en banda con el uso de arma" y había solicitado turno en la sede de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, ubicada en el barrio Alto Comedero, para tratar su tema de adicción.

Cuando el profesional cumplió con la sesión, llamó a su custodio para que le pusieran las esposas y sea nuevamente trasladado a la sede policial, donde se encuentra alojado y los trabajadores del centro se dieron con la novedad que su custodio no se encontraba en el lugar.

De inmediato se activaron los protocolos de prevención y se alertó a las unidades policiales, porque se corría riesgo de fuga del joven de 21 años, quien a los pocos minutos fue nuevamente puesto en custodia policial, por los efectivos de la Brigada de Investigaciones del barrio Alto Comedero.

El ayudante fiscal zonal Menivil tomó conocimiento de los hechos y luego de entrevistarse con funcionarios a cargo de la Sedronar, solicitó los informes a la sede de Alcaidía para tomar conocimiento sobre la versión policial de los hechos, antes de promover acción penal.

Las personas que se encontraban en el lugar, vivieron momentos de tensión porque el joven que había recibido el alta psicológico, no se escapó porque no quiso, no había nadie que se lo impidiera y esta situación alertó a los trabajadores de la Secretaría dependiente de las Políticas Integrales de la Nación, quienes dejaron constancia en sede policial sobre el episodio, que los expuso claramente y pudieron haber sido agredidos por esta persona, con el afán de darse a la fuga del lugar.

En al sede de Sedronar, además hay jóvenes que permanecen alojados en recuperación de adicciones.