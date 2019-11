Lanzaron rifa para ayudar a mascotas maltratadas

La protectora de mascotas "Voz Animal" que trabaja dentro del voluntariado en el rescate de perros y gatos, abandonados y maltratados para ponerlos en buenas condiciones y luego darlos en adopción, lanzó una rifa solidaria.

Entre los premios figuran una cucha de madera, vouchers de peluquería, de un gimnasio, de clases de baile, collares y otros.

Cuesta $ 25 y se sorteará el 23 de noviembre en vivo por la página de Facebook: Voz Animal Jujuy. Cuenta con premios donados por comercios que colaboran con la institución: una cucha de madera más un voucher mascotero y otro de una óptica; un voucher de peluquería para damas, tres vouchers de un gimnasio, un voucher de clases de baile "Pole Dance", voucher de peluquería canina, collares de cuero de perro y dos sets caninos.

Para adquirir la rifa o ayudar con la venta pueden comunicarse al: 388-154847073. Para más información se encuentra disponible la página de Facebook de la institución.

Esta labor implica mucho tiempo y sobre todo dinero ya que los gastos veterinarios son elevados teniendo en cuenta que muchas mascotas son operadas y asistidas con medicamentos hasta de por vida.

Daniela Zárate, referente de "Voz Animal", mencionó que "nuestra tarea es recuperar el animal y buscar una familia responsable, hacemos seguimiento, los entregamos con todas las vacunas y nos hacemos cargo de la castración. Tenemos a cargo perros adultos que nunca fueron adoptados y no nos quedó otra que acogerlos en nuestras casas. A la gente que nos pide ayuda por la página les pedimos que colaboren con tránsito ya que nosotros no contamos con refugio, y le ofrecemos veterinario".

"El trabajo de una protectora es de todos los días, la cantidad de casos de maltrato y abandono se dan con frecuencia en la provincia. Además, hay otras personas que lo único que hacen es criticar nuestra labor y no ayudan en nada. También es importante mencionar que las autoridades muy poco participan en la lucha contra el maltrato animal", sostuvo.

Casos muy crueles

En ese sentido, aseguró que "al menos una vez por semana se nos presentan casos crueles de cachorros o perros adultos que son abandonados al borde de la muerte, lamentablemente no existe en nuestra provincia un refugio o una veterinaria al menos que el Estado ponga a disposición para estos casos, por eso tenemos que salir corriendo nosotras para rescatarlos".

Uno de los casos más aberrantes que ocurrió este año, fue el del dogo argentino que fue abandonado en estado deplorable en el barrio Florida de la ciudad de Palpalá. Mascota que fue rescatada por "Voz Animal" pero que lamentablemente no pudo sanar y falleció.

Este can fue bautizado como Gokú tras su rescate y movilizó a una gran cantidad de jujeños y personas de otras provincias que tras enterarse de la situación no dudaron en colaborar con la recuperación de la mascota que no sobrevivió, pero brindó un gran aporte para que la gente tome conciencia.

Después de su muerte, se llevaron a cambio marchas y reuniones con legisladores jujeños, "aunque el caso de Gokú movilizó a muchas personas, todavía siguen ocurriendo situaciones de maltrato, me parece que la única forma de que la gente termine de reaccionar es instalando penas más severas por parte de la Justicia y que se haga cumplir la ley de maltrato animal en su totalidad", concluyó la voluntaria.