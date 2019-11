Los colegios privados costarán hasta 50% más

Los padres que mandan a sus hijos a colegios privados tienen una nueva preocupación, es que en el período lectivo 2020 las cuotas aumentarán hasta un 50%. Por lo que se estima que la cuota mensual en el nivel primario rondará los 7 mil pesos y en secundario estará cercana a los 10 mil pesos.

López estimó que "los estudiantes migran a colegios con cuotas más bajas y también se van a la escuela pública".

En los últimos días los padres recibieron notificaciones en las que se dio a conocer los montos del arancel del próximo año, ya que según marca el decreto Nº 2.542/91, el plazo para informar sobre los montos de la inscripción y de las cuotas del próximo ciclo lectivo es hasta el 31 de octubre de cada año.

En ese marco, se supo que las cuotas del próximo año tendrán aumentos de hasta un 50%. Los incrementos variarán de acuerdo a las características y servicios que presta cada institución, los aumentos irán desde un 30 hasta un 50% en colegios privados que no cuentan con subvenciones del Estado, es decir que no tienen aportes económicos para cubrir los salarios de los docentes.

Una situación totalmente distinta es la que viven los colegios confesionales (religiosos) que sí reciben aportes del Estado que cubren entre un 80 y 100% de los salarios del plantel docente. Por lo consiguiente en esas instituciones las cuotas son más económicas lógicamente.

El titular de la Asociación Jujeña de Instituciones Educativas Privadas, Diego López, aclaró que de acuerdo a la normativa los colegios agrupados en la entidad cumplieron con informar a los padres cuáles serán los aranceles 2020. "No es que nosotros queramos asaltar a los padres, ocurre que hay muchas personas que no entienden que los aranceles se determinan de acuerdo a los costos de cada institución, que debe cubrir sus costos operativos, de mantenimiento, impuestos y los salarios del personal docente y administrativo y al no contar con ningún aporte del Estado esos costos repercuten directamente en los aranceles".

En condición de desigualdad

Diego López indicó que las instituciones buscan de todas las maneras posibles "cuidar el bolsillo de los padres" pero que al estar históricamente en una situación de desigualdad ante los colegios confesionales que reciben aportes del Estado que cubren en un 80% y un 100% los costos de los salarios docentes, nosotros no podemos tener cuotas más bajas, incluso estamos en riesgo porque al aumentar las cuotas hay una baja en la matrícula".

López agregó que es "muy distinta la situación de los colegios confesionales, además de recibir subvenciones ellos cobran una cuota, por lo que se ubican en una situación de superioridad en la que pueden cobrar cuotas más económicas. Nosotros trabajamos sin red, lo que nos obliga a prever los gastos de todo el año que viene".

"Cada colegio aumentará en función de sus costos, pero en general estamos entre un 30, 40 y un 50% de incremento", detalló Diego López. "Tuvimos una inflación muy alta, varios aumentos de salarios -ya vamos por el cuarto- y eso encarece todo. Nosotros vivimos de las cuotas de los padres", explicó.

Dijo que las subas se aplican de forma escalonada y que cada institución lo hace según su criterio.

Explicó que el Estado autoriza a los colegios a cobrar 10 cuotas en un año y una inscripción, pero que los costos deben cubrirse por doce meses al igual que el salario de los docentes más el aguinaldo y los aumentos salariales que se aplican 3 veces al año. "Todos estos gastos deben estar previstos al momento de informar los nuevos aranceles para poder darles previsibilidad a los padres", acotó.

Merma de matrícula

En cuanto a la matrícula López explicó que "siempre existen bajas por distintos motivos, pero el factor económico es un determinante en la pérdida de matrícula de forma acelerada, también aumenta el índice de morosidad".

Sobre el índice de morosidad dijo que en el ultimo año creció del 2% a un 12%.

Aseguran que la disminución de la matrícula pone en riesgo a los colegios privados que son generadores de puestos de trabajo.

Qué sucede en otras provincias

Las cuotas de los colegios privados de Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires aumentaron cerca de un 20% antes de finalizar el año, se estima que una cifra similar se aplicará en el primer semestre del próximo año.

En La Plata explicaron que la medida responde a un reclamo de los propietarios de colegios que plantean un “desfasaje” de las matrículas de hasta un 50%. “Desde marzo a la fecha los servicios e insumos más cargas impositivas necesarios para nuestro servicio han actualizado sus valores a lo largo de todo el año. Esta situación estaba ocasionando dificultades económico-financieras para el mantenimiento de nuestros servicios educativos”, argumenta una de las instituciones que notificó la variación.

“Estamos atrasados con las matrículas. En 2020 necesitaremos nuevos montos para seguir funcionando”, coinciden dirigentes de las cámaras de empresarios educativos.

En la provincia de Tucumán estiman que las cuotas subirán cerca de un 50% dado que los índices de inflación de este año dejaron un desfasaje amplio entre las tarifas fijadas. Por estos meses los padres expresan preocupación por el pago de las inscripciones del próximo ciclo lectivo.

En Salta, los padres recibieron notificaciones con subas de más del 50% en matrícula y cuota. En tanto en otro colegios de esa provincia los padres denunciaron subas del 60 por ciento. Por los nuevos precios, debido a que hay familias con dos o tres chicos y muchos ya analizan cambiarlos de establecimiento.

En la provincia de Córdoba las subas se estiman cercanas al 50%. El titular del Consejo Provincial de Educación Católica, Roberto Suaina, dijo “tengo 25 años en la administración escolar, es el año más conflictivo porque tiene una mezcla de adivinanza o futurología, porque seguramente tendremos que hacer una previsión equivocada”, sostuvo.