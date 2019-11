No fue el fin de semana esperado de los jujeños

No fue el fin de semana esperado para los pilotos jujeños Álvaro Vargas y Luis Martínez. Ambos tuvieron desperfectos mecánicos y no pudieron largar en la séptima fecha del Superbike Argentino.

El certamen que fiscaliza la Camod, Confederación Argentina de Motociclismo, corrió la penúltima fecha de la temporada.

Vargas, en la categoría R3 Cup, comenzó las pruebas de clasificación con una caída, lo cual obligó al joven piloto a tener que ubicarse ayer en el vigésimo cajón. "Bajoneado, la verdad que la máquina estuvo para atrás, el sábado tuvimos problemas en la moto, una caída, después el domingo no me rebajaba la moto, tuve un problema ahí, en la vuelta previa ya venía con el cambio mal, no quería rebajar, hasta antes que me engrille no entraba el cambio y me desesperé, se apagó el semáforo, le mandé y nada, se quedó la moto y no pude salir", declaró el corredor con la voz entrecortada producto de la bronca e impotencia de no haber tenido el debut esperado en el Superbike Argentino.

Vargas agradeció el apoyo de sus padres, "a mi familia, Balut, Maderera El Trébol, Pucchi Calcomanías, Distribuidora MGP, Valhalla Barber Shop, Sacabollos Quintana, Alan Taller del automotor, Despensa Zona Sur y Taller César".

Por su parte, "Lucho" Martínez en la categoría master +50 años tampoco pudo ser de la partida. La clasificación del jujeño había sido positiva, ya que culminó quinto, sin embargo, ayer no pudo largar porque se le rompió el selector de la caja de cambio, por ende complicó todo el panorama al no poder conseguir el repuesto para su máquina.

Después de tantos kilómetros recorridos, el mal momento golpeó a los dos pilotos, pero saben que deben hacer borrón y cuenta nueva. Comenzar a trabajar de cara a la última fecha del certamen argentino que se va a correr en San Nicolás, también provincia de Buenos Aires. Pero será otra carrera para la cual tendrán que estar presentes.