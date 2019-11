Luego de 37 años, llegó al país la Virgen de Luján que estuvo en Malvinas

El delicado momento que está viviendo Claudio Paul Caniggia tras haber sido acusado por violencia de género por su ex esposa, MARIANA NANNIS, no impidió que el ex futbolista se comprometiera con su joven novia, Sofía Bonelli, en un paradisíaco hotel frente al mar en la Riviera Maya mexicana.

El romántico momento sucedió en el hotel Azulik, ubicado sobre las playas de Tulum, en un hospedaje ecológico donde se practica yoga, meditación y la vida sana. Rodeado de un paraíso natural único en el mundo, el hotel además no tiene electricidad ni telefonía, por lo que la pareja goza de unos días sin comodidades de lujo, como el aire acondicionado o la televisión, propias del modernismo del que están acostumbrados en sus viajes a puro glamour.

El programa Infama fue testigo del mágico momento, que se vivió en vivo por la pantalla de América, donde el ex futbolista se mostró en la previa del encuentro con su novia. “Este lugar es el número uno de Tulum, faltan algunos minutos ... Estoy bien, un poquito nervioso”, dijo Caniggia, mientras se preparaba para unirse a su novia.

Claudio y Sofía fueron protagonistas de un ritual que se realiza en el lugar para limpiar las malas energías. “Se llama Copal, se usa un incienso, con resinas naturales, usadas ancestralmente por los mayas. Es un rito que desengualicha a las personas que reciben ese humo negro. Uno podría creer que ese humo negro está asociado con el mal, todo lo contrario. Claudio está con una camisa negra, que también tiene que ver con este ritual. El ritual tenía una protagonista, es para una sola persona, para limpiar todo lo malo, las malas vibras”, señaló el periodista Diego Esteves en el programa.

Sofía usó un vestuario ecológico proveniente de Nueva York, de la marca de una amiga de la esposa de Gaby Álvarez -un relacionista público amigo del Pájaro-, quien también administra el hotel donde se hospedan Caniggia y su novia, y fue el encargado de organizar el evento de los novios. La pareja, además, aprovecha el viaje para realizar natación y aromaterapia, mientras pasa unos días de relax en el lugar.

Al llegar a Tulum, la primera cena de Caniggia y Bonelli fue en Kintoh, uno de los mejores restaurantes del lugar. Invitados por Álvarez, presenciaron un show de música gitana. Los novios se alojan en una cabaña al lado de la playa.