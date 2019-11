De promesa en la gimnasia artística a estrella porno: la historia de Verona van de Leur

Detrás de los premios, las medallas y la vida de éxito de los deportistas de élite, está el sacrificio, la entrega, el sufrimiento y la frustración que pocos conocen en carne propia. Pero cientos de los que aspiran a ser de los mejores en lo suyo pasan por todo el proceso negativo y se quedan en promesas, sin llegar a disfrutar de los laureles que da la disciplina.

Entre los tantos ejemplos que se pueden encontrar está el de la ex gimnasta holandesa Verona van de Leur. Con sólo 16 años llegó a ser subcampeona de Europa en 2002. Sin embargo, pasó de ser la gran esperanza de su país a retirarse de la competencia en 2008 por los malos resultados.

Esa decisión de dejar la que había sido su vida hasta ese momento no cayó nada bien a sus padres que, según ella, la echaron de su casa y se quedaron con todo el dinero que la joven había generado en sus años de gimnasta.

Allí empezó la odisea de Verona. Inició un juicio contra su familia y lo ganó. Pero lo que había recuperado le duró muy poco. Después de gastarse todo su dinero en alojamientos, quedó en la calle.

En su biografía publicada en 2014 y que ahora salió en su versión ingresa, “Simply Verona”, cuenta que muchas noches las pasó con su novio a la intemperie o durmiendo en auto. "Pasamos inviernos muy duros, con la nieve cubriendo el coche y hielo en los cristales", confesó. Para sobrevivir, había días que lo único que comía era pan con manteca.

Incluso llegó a coquetear con la delincuencia, un día le sacó fotografías a una pareja que mantenía relaciones sexuales en un auto, como la mujer era casada, la extorsionó pidiendo 3 mil euros a cambio de las imágenes. Pero no lo consiguió, fue denunciada y la policía encontró pornografía infantil en su computadora y un arma en el vehículo en el que vivía.

En el peor momento de su vida, le llegó una propuesta que la salvó. Su pasado como deportista le abrió la puerta al cine porno, y ella no no pudo evitar entrar. "Me ofrecieron tal cantidad que no pude rechazarlo. Eso podía darme un futuro con el que siempre había soñado", comentó.

A sus 33 años mantiene el deseo de regresar a la gimnasia como docente para ayudar a niños que empiezan. Tiempo después su retiro, ella y otras tres compañeras denunciaron abusos físicos y mentales en su etapa como deportistas de élite. "Cada vez que leo sobre el tema pienso que yo tengo mucha experiencia y quisiera compartirla. Quiero dar voz a los niños, ser su consejera y confidente", dijo en su biografía.

Van de Leur se ha convertido en una estrella profesional de la industria cinematográfica y además realiza sus propias producciones que comparte a través de su página web.