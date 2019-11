El Zorro se despidió de los argentinos con un récord en la televisión 

Desde su estreno en 1957 hasta la actualidad, El Zorro entretuvo a generaciones de chicos que veían en Diego de la Vega al justiciero más reconocido de la televisión. En la Argentina, aunque ya había estado antes, la serie de Disney se emite ininterrumpidamente desde hace 16 años, con récord en la pantalla chica, por El Trece.

Sin embargo, todo tiene un final. Es que en los últimos días la emisora anunció que dejaba de pasar la ficción protagonizada por Guy Williams. Los motivos serían artísticos, pero la noticia provocó el rechazo de miles de televidentes que cada mediodía veían una y otra serie de las aventuras de El Zorro con el sargento García, interpretado por Henry Calvin.

Con un rating constante y una audiencia cercana a las 500 mil personas que diariamente miraban la serie con fidelidad, la decisión provocó primero asombro y luego, quejas. Es que el programa más que un clásico ya era una tradición.

En las redes sociales, los fanáticos de la ficción se lamentaron, y criticaron la decisión del canal porteño, que ya modificó la grilla aunque manteniendo los programas en vivo de la mañana. También hubo voces que celebraron el final del ciclo.

“Día triste para el pueblo argentino, El Trece saca El Zorro”, “No por favor, don Diego de la Vega para siempre”, “¿Por qué me lo sacan de la tele?”, “Yo crecí viendo Disney no El Zorro y ya era hora de que lo saquen” y “Me parece bien que ya no esté El Zorro porque si no está mi papá que no haya nada”, fueron algunos de los comentarios.