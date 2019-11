El mal momento de Marcela Kloosterboer: después de 30 años comió carne por un error

Recientemente, la esposa de Fernando Sieling viajó a los Estados Unidos para visitar a su padre, acompañada por sus dos hijos, Juana y Otto. Durante esta escapada, pasó un mal momento cuando fue a local de comidas, pidió una hamburguesa vegetariana y por error le dieron un medallón de carne.

Enojada el mal servicio, Marcela hizo un fuerte descargo en su cuenta oficial de Instagram en la que tiene 2,3 millones de seguidores. “En este restaurante pedí una hamburguesa vegetariana. Hace 30 años que no como carne y me trajeron una hamburguesa de carne”, contó en una historia.

“Le pregunté al señor si era de carne, me dijo que no, que era vegetariana y me traen una hamburguesa de carne. Al rato me dicen que era de carne”, explicó la actriz. “Después de 30 años me hacen comer carne y nadie se hace cargo, así que ahora voy a arrobar el lugar para escracharlos”, finalizó.

En su infancia, Kloosterboer dejó de consumir carne cuando supo por un familiar del sufrimiento al que se sometía a los animales antes de que llegaran a su plato. Y desde hace un tiempo dejó de ingerir la mayoría de los alimentos derivados.

“No soy cool por no comer carne, soy vegetariana por convicción”, aclaró hace un tiempo. Marcela tuvo que aceptar que su hija mayor, Juana, se prendiera a los asados que suele hacer su marido. Y sabe que lo más probable es que su bebé, Otto, haga lo mismo.

En el plano laboral, la actriz se prepara para regresar a la pantalla chica como protagonista de Separadas, la nueva ficción de Polka para El Trece. Tendrá como compañeras de elenco a figuras destacadas como Agustina Cherri, Julieta Nair Calvo, Gimena Accardi, Mónica Antonópulos, Celeste Cid y Julieta Zylberberg.

Para el 2020, Adrián Suar apuesta por esta tira que mostrará las historias de siete mujeres que atraviesan diferentes situaciones relacionadas al amor. El elenco masculino está integrado por Sebastián Estevanez, Mariano Martínez, Ludovico di Santo, Andrés Gil y Maxi Iglesias.

La idea es que Separadas sea lanzada cuando finalice Argentina, tierra de amor y venganza, la tira que ha logrado muy buenos niveles de audiencia en la televisión abierta. Por el éxito, podría haber una continuación de la historia a partir del 2021, pero todavía falta una confirmación oficial.