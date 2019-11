El director técnico de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, opinó sobre la continuidad de Carlos Tevez después de diciembre y reveló que le dijo que "se tiene que quedar" hasta cuando él quiera.

Luego de la goleada sobre Arsenal por 5-1 en "La Bombonera" por la 12ma fecha de la Superliga, el entrenador "xeneize" destacó la actuación de Tevez y al mismo tiempo el "Apache" lo respaldó y pidió por su continuidad.

"Tengo una relación de mucho respeto y cercanía con Tevez. Me alegra por el partido que tuvo", expresó Alfaro en la conferencia de prensa luego de la abultada victoria sobre Arsenal.

En esta línea, Alfaro, quien al mismo tiempo recibía el apoyo de Tevez, destacó su buena relación con uno de los emblemas del plantel.

"Me inventaron más de una pelea con ‘Carlitos’ y él me dijo ‘Míster me inventaron más peleas con usted que con mi señora’", reveló el DT cuyo vínculo con el club también finaliza a fin de año.

"Tevez se tiene que quedar hasta que él quiera. Es un tipo leal, salió a bancar a Diego (Maradona) después del Mundial 2010 y eso le costó no estar en el próximo", recordó.

El entrenador también señaló la incomodidad que genera la incertidumbre por las elecciones que se llevarán a cabo en el club y se refirió a los cánticos en contra de la Comisión Directiva. "Se hace política con el descontento popular y no a través de la propuesta", remarcó.