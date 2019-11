El desafío del “lobo”

Había cortar la racha sí o sí. Gimnasia entendió que no podía seguir cediendo terreno si quiere ser protagonista de la Primera Nacional. La goleada sobre Instituto de Córdoba sirvió para quebrar una racha adversa de siete fechas sin triunfos y cinco sin convertir.

El equipo de Marcelo Herrera volvió a sonreír de la mano de sus juveniles Daniel Juárez, quien marcó dos goles, y Mauro Buono. Pero la mejoría futbolística que evidenció en el estadio “23 de Agosto” no puede quedar allí.

Sólo restan cuatro encuentros más hasta la finalización de la primera etapa del certamen de ascenso y será clave sumar la mayor cantidad de puntos posibles para encarar la parte definitoria con otros aires.

Es decir, se vienen cuatro “finales” donde no puede fallar. Y la primera será el próximo domingo a las 17, en la Ciudadela, frente al líder San Martín de Tucumán.

La baja obligada será Franco Lazzaroni, quien llegó a la quinta amonestación, y habrá que ver cómo el DT reacomoda la defensa. También se develará si continuará con la línea que alternó buenos y malas contra los cordobeses o si retorna a los cuatro en línea. Tiene una semana completa para trabajar sobre esta cuestión puntual.

Pero lo más importante es que el equipo pudo volver al gol. “Pajarito” Juárez demostró que debe ser titular. Y no es una expresión de anhelo, sino una realidad. Cuando debutó marcó diferencia, pero una lesión lo marginó. Ahora ratificó que el entrenador no se equivocó. También Buono entró y “facturó”.

El fin de semana, el “lobo” reeditará el clásico norteño, sabiendo cuál es el desafío propuesto de ahora en más. Y obviamente no puede fallar.