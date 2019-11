A fin de mes subirían más de un 20% tarifas de taxis

La Cámara de Propietarios de Taxis promueve el incremento de la tarifa del servicio que podría superar los 30 pesos -más de un 20% de aumento- la bajada de bandera, en la capital. La iniciativa en estos momentos se encuentra en la comisión de Transporte del Concejo Deliberante y según la Cámara, podría expedirse esta semana y el incremento se aplicaría a fines de este mes.

El titular de la Cámara, Miguel Quiroga, le dijo ayer a este medio que se hace necesaria una readecuación de la tarifa, debido a que el costo del mantenimiento de los vehículos es muy alto. Asimismo, señaló que, a diferencia de otras ciudades, como Palpalá, donde actualmente la bajada de bandera ronda los $28, en esta capital es sólo de $24.

Por otro lado, el sindicato de peones de taxis solicitó meses atrás, a través de una nota, que no se dé curso a un nuevo incremento de la tarifa, entendiendo que debido a la situación económica que atraviesa la gente, se reduciría aún más el número de usuarios del servicio.

En el mes de agosto, la comisión directiva de los propietarios de taxis inició las gestiones para que se fije las nuevas tarifas, proyecto que aún se encuentra en análisis y se estima que a fin de mes la bajada de bandera diurna que hoy cuesta $24 esté rondando los $30 y la bajada de bandera nocturna supere ese monto

"Lo que pedimos de aumento en agosto a la fecha ese valor quedó desfasado. Los insumos subieron entre un 70 y 80%, sumado a la suba de la nafta y GNC", planteó Quiroga, al agregar que si se compara a nivel región, en la capital los taxistas manejan un costo "barato" a comparación de Palpalá, donde se maneja una bajada de bandera de $28 y en la provincia de Salta $35 la diurna y la nocturna, ronda los $40.

A su vez, planteó que a los trabajadores y propietarios de los vehículos se les hace imposible mantener los vehículos, debido a que no logran un propicia recaudación y un reparo mínimo ronda los $5.000. "Este es un negocio y tiene que ser rentable con o sin crisis, el titular del auto invierte para ganar plata y si esto no cierra vamos a caer a la crisis de años atrás", precisó.

Por último, mencionó que durante la tarde de hoy, la comisión directiva analizará estos días realizar una marcha en la capital jujeña, a fin de asegurarse que los concejales atiendan a su demanda.

"La gente no tiene plata"

El titular del sindicato de peones de taxis, Bernabé Churquina, explicó los motivos por lo que se oponen a un nuevo incremento. "No es momento de aumentar la tarifa, la gente en la calle no tiene plata y cada día nos cuesta mucho conseguir pasajeros; ante una nueva suba estamos seguros que va a haber menos trabajo", sostuvo. Mencionó así que la crisis por la que está pasando la comunidad jujeña hace imposible subir una tarifa de taxis, "cuando los sueldos no han tenido ningún incremento, además nos perjudica a los trabajadores".

Asimismo, remarcó que la suba fue pedida por los "empresarios de las licencias de taxis que tienen cercanía política con el municipio".