Escasez de vacantes para las salas de 4 años en 2020

Parece extraño, pero conseguir un banco en una escuela pública se ha vuelto toda una lotería.

Por estos días y desde hace semanas atrás los padres que desean que sus hijos ingresen a una escuela pública en Nivel Inicial se encuentran "peregrinando" de institución en institución, más aún si tienen la "mala suerte" de que sea el primer hijo o hijo único y por consiguiente no tienen hermanos en una escuela.

Ocurre que las salas de 3 años disponibles en escuela públicas son muy pocas al igual que las de 4 años. La sala de 4 años es obligatoria en el actual sistema de educación pública, por lo que se presume que el Estado debería garantizar la disponibilidad de bancos para todos los niños de esa edad. Esto no ocurre en la mayoría de las escuelas, sobre todo las de capital cercanas al casco céntrico.

Y ante ello, los padres se ven en la obligación de recorrer todas las escuelas ubicadas en el radio de su residencia y otras también. Ese recorrido parece una "peregrinación", teniendo en cuenta que el trato que reciben es como si estarían pidiendo un "favor o milagro", cuando en realidad es un derecho de sus hijos y todos los niños.

La falta de información precisa sobre el proceso de inscripción y diferentes fechas y modalidades que las escuelas aplican hace complejo un trámite que debería ser más respetuoso y claro.

En un recorrido por las escuelas del casco céntrico que son las que mayor demanda registran dado que la comunidad les atribuye un mejor nivel educativo, se pudo constatar la variedad de modalidades con las que las instituciones encaran un mismo proceso.

En una consulta en la escuela "Bernardo de Monteagudo", ubicada sobre calle San Martín, en donde funciona el Jardines de Infantes Nucleados JIN Nº 28, hay en el ingreso un cartel en el que se informa días y horarios para realizar la inscripción de quienes quieran acceder a las salas de Nivel Inicial el año próximo para los que cuentan con hermanitos en la institución, pero nada dice de los que no los tienen.

Ante la consulta, un agente administrativo informó que por el ingreso a la sala de 5 y por la de 4 se debían hacer las consultas en la escuela "Obispo Padilla" donde se encuentra la sala para esa edad. Al llegar a dicho establecimiento, un agente de maestranza informó que no hay certezas si hay vacantes: "habrá que ver si después del 15 de noviembre quedan vacantes", indicó. Informó que no se recibían ningún tipo de solicitud, ni notas hasta esa fecha.

En el JIN Nº 15, que funciona en el edificio de la escuela "Juanita Stevens" informaron que las inscripciones para los niños con hermanitos se realizan en estos días y que aquellos que no los tienen serán inscriptos el 2 de diciembre según las vacantes que haya a esa fecha.

En la centenaria escuela Belgrano, en el JIN 13 la situación es similar, en esta semana inscriben a los hermanitos de los alumnos y los que no los tienen debían presentar una nota solicitando la posibilidad de ir a un sorteo en el período del 1 a 11 de octubre, pese que el anuario indica que la fecha de inscripción para niños con domicilio en el radio es desde el 15 de noviembre hasta el 22. Como se puede observar todas las fechas son dispares y no siguen un criterio claro de selección ni brindan ningún tipo de certeza a los padres que no tienen otros hijos en las escuelas públicas, lo que obliga a los padres a recorrer todas escuelas buscando una vacante.

Lo que dice la reglamentación vigente

En el recorrido por las escuelas céntricas que se consignaba anteriormente, se pudo encontrar una coincidencia: todos los responsables de las instituciones dicen que sus procesos están regidos por la reglamentación vigente.

Al consultar la reglamentación vigente, la resolución 11157 del Ministerio de Educación, el Anuario Escolar 2019-2020, se pudo constatar que nada dice de las fechas que adopta cada institución para hacer la “preinscripción” de los postulantes a ingresar a las salas de Nivel Inicial que no tienen hermanos. La norma indica que “1 al 8 de noviembre en Educación Inicial” se realizará “la inscripción a aspirantes a ingresar a la salas de 3, 4 y 5 años de jardines de infantes y jardines maternales que cuenten con hermanos en la institución”. Y que “del 15 al 22 en el Nivel Inicial se realizará la inscripción a los aspirantes a ingresar a las salas de 3, 4 y 5 años que pertenezcan al radio escolar”, o sea los que no tienen hermanos. Ante esta situación es incomprensible que estando por el 6 de noviembre haya carteles en las puertas que digan que ya no hay vacantes cuando el plazo para inscribirse, incluso para un sorteo, aún no se ha cumplido.