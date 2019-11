Maduro se reunió con gremialistas argentinos y afirmaron que Macri no pudo con ellos

El dictador venezolano Nicolás Maduro prometió fondos para terminar la construcción de dos buques de PDVSA en el astillero estatal Río Santiago. Lo hizo en las últimas horas, en el marco de un encuentro contra el imperialismo y el neoliberalismo que se realizó en La Habana, Cuba, entre el 1 y el 3 de noviembre. No ofreció detalles ni de la cantidad de dinero, ni de la fecha estimada de entrega de los fondos, pero el anuncio se realizó luego de una reunión que mantuvo en la isla con una delegación de sindicalistas argentinos.

Fueron los dirigentes de ATE y CTA Hugo “Cachorro” Godoy, Ricardo Peidró y Julio Fuentes, entre otros, los encargados de difundir su encuentro con Maduro en las redes sociales, el que tuvo lugar el sábado pasado en el Hotel Nacional de La Habana.

“Esto les reflexioné a mis compañeros sindicalistas de Argentina. El Comandante (Hugo) Chávez firmó con la compañera Cristina (Kirchner) cuando era presidenta la construcción de dos barcos en Astilleros Río Santiago. Con la llegada de (Mauricio) Macri, que nos odia y tiene miedo, paró todo y lo saboteó. Hay dos barcos, uno Eva Perón que está al 98% del avance en la construcción y un segundo barco que lleva el nombre de Juana Azurduy”, señaló durante el encuentro Maduro, que coincidió en Cuba con CFK, que viajó para cuidar a su hija, Florencia (tenía permiso judicial para viajar a partir del 1 de noviembre).

Y agregó: “No estaba informado en la situación de los barcos. Hay un nuevo gobernador en esa provincia (en relación a Axel Kicillof), hay un nuevo presidente (Alberto Fernández); yo les digo: Venezuela tiene los recursos y está lista para invertir en estos buques apenas se den las condiciones para terminarlo. Díganles a los trabajadores de Astillero Río Santiago que estamos listos. Buenos y mejores tiempos hay en América Latina. Tengamos la unión suficiente”.

En diálogo con la prensa, Hugo “Cachorro” Godoy precisó que tanto él como sus compañeros viajaron a Cuba con el doble objetivo de participar del evento, pero también de tratar la situación de los dos barcos del astillero Río Santiago, de cara a la llegada de un nuevo gobierno y de la posibilidad de reactivar los trabajos.

“El gobierno de Macri y de Vidal particularmente congeló toda la posibilidad de avanzar en la construcción de los barcos y dado el nuevo escenario político consideramos que era el momento adecuado para alentar esta iniciativa”, precisó.

“Cuando apareció la posibilidad de encontrarse con Maduro dijimos que sí, le planteamos el tema, le presentamos un informe”, precisó Godoy y compartió que el líder “mostró la voluntad del gobierno venezolano para hacer todo lo necesario para que esos buques se terminen”.

Sobre las recientes elecciones en Argentina, el sindicalista refirió que “Maduro manifestó el beneplácito por el resultado, al igual que los 1300 delegados de 86 países que participaron del evento”. “Lo de López Obrador, lo de Fernández, lo de Bolivia, son buenos signos para ponerle freno a lo que desde hace cuatro años pasa en estos países. Se está construyendo un escenario político nuevo que nos permite realentar proyectos en común”, agregó el dirigente gremial.

Sobre el tiempo que compartieron con Maduro manifestó que fue “el necesario para que tuviera la información sobre el tema del astillero, intercambiar algunas opiniones del escenario político internacional y arreglar algunas cuestiones operativas”.

“Nos sorprendió la disponibilidad y la importancia que le dio al tema, no porque no creyéramos que no fueran importantes los barcos para Venezuela, sino porque encontramos una respuesta favorable y rápida, algo que en nuestra imaginación pensamos nos llevaría mas tiempo. Ojalá ahora podamos encontrar la misma celeridad de las autoridades del nuevo gobierno”, compartió.

Sobre la presencia de Cristina Kirchner en Cuba, Godoy contó que no hubo ningún encuentro con la vicepresidenta electa. “Tampoco lo gestionamos porque entendemos que su viaje es de carácter privado”, concluyó.

Mientras tanto tras la reunión con Maduro, Banegas destacó: "Nos pone contentos que haya recibido la nota (...) y que nos esté respondiendo. Es una gran alegría por la lucha de los trabajadores que resistieron todo este tiempo. Este es un logro colectivo. Ni Macri ni Vidal pudieron con nosotros. Después del 10 de diciembre estoy seguro de que nuestra región se pondrá de pie”.

Peidró, por su lado, afirmó que cursó una invitación formal para que Maduro visite la sede de ATE en Argentina y destacó el “sustancial intercambio que se mantuvo (con el dictador) sobre la nueva etapa de integración que se abre luego de las elecciones que pusieron fin al gobierno neoliberal y entreguista de Mauricio Macri”.

Fuente: Infobae