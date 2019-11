Deadpool 3 inició su producción y se habla de que aparecerían tres Vengadores

Avengers: Endgame es la última cinta de Marvel Studios antes de adquirir los derechos de Fox. Ahora, Deadpool 3 forma parte del conglomerado del popular ratón junto a los Vengadores. Y ya es cuestión de tiempo para que el mercenario mutante haga su aparición junto a los Avengeres, según el informe de We Got This Covered.

El portal de noticias informó que Spider-Man (Tom Holland), Nick Fury (Samuel L. Jackson) y Falcon (Anthony Mackei) están siendo considerados por Marvel para el próximo estreno de Deadpool. A estos nombres también se considera a Daredevil (Charlie Cox).



Cabe precisar que Marvel hizo que Deadpool y Spider-Man tengan una historieta en común. Lanzado en 2016, Spider-Man/Deadpool es una serie de cómics de 50 números, en los que vemos a ambos meterse en problemas en medio de una relación amistad-odio.



Por su parte, la identidad de Nick Fury en la Tierra está en duda desde la última película de Spider-Man. Además se especula que Falcon podría aparecer con una nueva identidad, heredada en la última película de Los Vengadores por el propio Capitán América.

Películas de la Fase 4

Black Widow – 1 de mayo de 2020

Eternals - 6 de noviembre de 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 de febrero de 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 7 de mayo de 2021

Thor: Love and Thunder - 5 de noviembre de 2021

Black Phanter 2 - Sin fecha

Guardianes de la Galaxia 3 - Sin fecha

Los 4 Fantásticos - Sin fecha

Blade - Sin fecha

X-Men - Sin fecha

Fuente: Tomatazos