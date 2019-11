Mensaje de Juan Grabois a Alberto Fernández: “Hay mecha corta en la Argentina"

El principal dirigente de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, aseguró que en Argentina “hay mecha corta” y que “no hay margen para nuevas decepciones”.

“Hay una tensión contenida por la esperanza. Siempre tenemos una cuotita de pensamiento mágico porque así es Latinoamérica, tiene que ver con nuestra cultura”, respondió en declaraciones radiales al programa Maldita Suerte de FM La Patriada cuando fue consultado respecto a la transición de gobierno que se avecina el próximo 10 de diciembre. Y agregó: “Pero después de ese optimismo de la voluntad viene un poco el pesimismo de la razón y es que eso probablemente no suceda. Cuando las esperanzas se ven traicionadas estallan con mucha fuerza”.

El referente social criticó además la postura “triunfalista” del Frente de Todos tras las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a pesar de que ratificó su pertenencia al espacio político del presidente electo Alberto Fernández: “Yo me siento parte de este frente, milité por este frente y creo en Alberto, creo que va hacer lo que tiene que hacer. Pero no me gustó el exitismo que hubo luego de las PASO ni tampoco esa moderación impostada de no marcar dónde están las contradicciones sociales”.