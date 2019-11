“La escuela quedó pequeña por la creciente demanda”

La vicedirectora del JIN Nº 13 que pertenece a la Escuela Nº 1 “Manuel Belgrano”, Laura Andrade, en diálogo con El Tribuno de Jujuy explicó que este año la demanda creció de forma significativa y que en la institución que preside recibieron hasta 300 notas de pedidos de ingreso a salas de 3 y 4 de un solo turno.

También al consultarle la razón por la que se definió recibir notas de pedidos de inscripción entre el 1 y 11 de agosto, cerrando así el plazo de presinscripciones para los ingresos de niños que residen en el radio de la escuela y el cartel que se exhibe en el ingreso al JIN que indica que “nos hay vacantes para salas de 3, 4 y 5 años”, explicó que a que “a mediados de septiembre hicimos un censo en la población escolar y se notificó a los padres de la Escuela Belgrano sobre la posibilidad de inscribir a los hermanitos de los alumnos en las salas de 3 , 4 y 5 años para el período 2020, para tener un panorama de las vacantes, en las 12 salas que tenemos. Luego informamos que la recepción de notas de pedidos de inscripción sería del 1 al 11 de octubre, por lo que a esta altura cerró el tiempo de pedido por nota. Tenemos que ir haciendo así las cosas porque si no se rebalsa la cantidad de inscriptos. Tenemos 300 pedidos en un solo turno. Los que no presentaron nota ya no pueden preinscribirse a los fines de organizarnos bien. Para la sala de chicos de 5 años hay más de 100 pedidos, que son niños que viven en barrios alejados, los del radio entraron todos”.

Sobre los criterios de selección, dijo que tienen prioridad los hermanitos, luego los niños del radio y luego los que pidan inscribirse por nota en el período fijado por cada institución. En cuanto a la cobertura de las vacantes por los hermanitos de los alumnos indicó que “la prioridad son los hermanitos”, y sobre si se cubre totalmente la demanda dijo: “no siempre, por ejemplo este año se sobrepasó la demanda. Tenemos una sola sala de 3 años y la demanda de los hermanitos sobrepasó, por lo que recurrimos a hacer un sorteo que quedó registrado en un acta”. Sobre qué pasa con las familias que no tienen hermanitos, dijo que “hubo la posibilidad de acceder a un banco del 1 al 11 de octubre” sobre los preinscriptos. “Primero vamos a hacer un sorteo porque los que tienen la prioridad son los que viven en el radio escolar y del 15 al 22 se realizará la inscripción”, acotó.

“La situación económica provocó que se diera vuelta todo, los padres que antes mandaban a sus hijos a escuelas privadas hoy buscan lugares en escuelas públicas. Este año vimos desde inicio del 2019 muchos papás desesperados buscando lugares, la escuela quedó pequeña para la cantidad de demandas”, indicó Andrade. “La realidad es que las escuelas tienen muy pocos cupos y no satisfacen la demanda de la población, la escuela quedó pequeña para la cantidad de gente que hay. Está pasando este año con mayor énfasis, hay mucha demanda”, agregó la vicedirectora.

Obligatoriedad de sala de 4 años

A nivel nacional, en los últimos años se ha prestado creciente atención a la escolarización temprana, buscando expandir el acceso al Nivel Inicial. En 2014, mediante la Ley 27.045, se extendió la obligatoriedad escolar para comenzar a los 4 años de edad. Esta ley, si bien no extendió la obligatoriedad escolar a los 3 años de edad, dispuso en su artículo 4º la obligación de los gobiernos de garantizar el acceso a servicios educativos para la población de 3 años de edad que lo demande.

La Ley 26.206 define al Nivel Inicial como una unidad pedagógica que comprende desde la edad de 45 días a los 5 años. Según la ley, los jardines maternales deberán atender a los niños de entre 45 días y 2 años de edad, mientras que los jardines de infantes hacen lo mismo para los niños de entre 3 y 5 años. Las salas de 5 tienen gran cobertura en el sistema público, no así las de 3 y 4 años.