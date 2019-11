Autorizaron la interconexión del parque de energía solar de Jujuy

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad autorizó hoy el acceso al sistema interconectado dle Parque Solar Fotovoltaico (PSF) La Puna de 100 megavatios, el más grandes de América Latina.

El parque operado por la empresa Puna Solar Sociedad de Responsabilidad Limitada se conectará en barras de 33 kilovoltios de la nueva Estación Transformadora (ET) La Puna.

El 1 de octubre el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales inauguró las primeras obras del parque solar Cauchari, el más grande de Latinoamérica y más alto de la Tierra ubicado en la Puna jujeña, que le inyectará 300 Mw al sistema interconectado nacional.

El ENRE otorgó además el certificado de conveniencia y necesidad pública para la obra de ampliación del sistema de transporte consistente en la construcción de la ET La Puna 345/33 kV – 80/60/48 MVA.

También para la construcción de dos tramos de línea de 345 kV desde el punto de seccionamiento de la Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) 345 kV Cobos-Andes (Chile), a una distancia de 230 kilómetros de la ET Cobos.

El ENRE dispuso asimismo que Interandes Sociedad Anónima se constituirá en Transportista Independiente (TI) de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino Sociedad Anónima (TRANSNOA SA).