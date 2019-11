El Cenard aguarda por María Luz Luna

Toma vuelo. María Luz Luna es una joven atleta con discapacidad motriz que integra la Escuela de Iniciación Paralímpica de Palpalá que compitió hace poco en los Juegos Nacionales Evita representando a Jujuy, donde su desempeño en 80 m llanos llamó la atención de los directivos de la Federación Argentina de Deportes sobre Sillas de Ruedas (Fadesir) que días atrás la convocó para entrenar del 18 al 23 del corriente con el selectivo argentino en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento (Cenard).

Justamente la deportista de 15 años comentó que "estuvieron muy lindos los Juegos Evita, me gustaron porque además hice muchos amigos. Aunque sé que tengo que mejorar en las salidas con la silla y el nivel es muy bueno que se pudo ver", agregando que "pero todo esto que vivo es hermoso y lo estoy tomando bien porque quiero ir al Cenard a conocer y entrenar. Mi papá está muy contento al igual que mi mamá, me felicitaron y me alentaron a que vaya, que no pierda esa oportunidad. Mi mamá me acompaña a los entrenamientos y mi papá los días que no entreno me lleva a hacer pasadas en la avenida Forestal", empezó su relato.

A su corta edad evidencia una característica timidez, sin embargo, afirmó que "mi sueño es llegar lo más alto que pueda, vale mucho el esfuerzo que hago junto a mi profe (Pérez). Y les digo a los chicos que se acerquen al deporte, cualquiera, que lo practiquen y se animen porque ayuda mucho en la salud", finalizó.

Por su parte, Alejandro Pérez, instructor de María Luz en la ciudad siderúrgica, contó que "el proceso de María Luz comenzó el año pasado y tuvimos muy buenos resultados. En esta edición de los Juegos Evita pudo ratificar lo que venía haciendo y producto de eso la gente de Fadesir la convocó para estar del 18 al 23 del corriente en el Cenard donde fueron convocados los chicos que se destacaron. Y está con todas las expectativas y el orgullo del esfuerzo que ella hace en los entrenamientos", agregando que "esto es un trabajo en equipo, sí o sí necesitamos el apoyo de toda la familia y que sepan que es un proceso porque es una etapa de formación donde si bien trabajamos en las carreras en sillas de rueda, pero también respetamos un proceso de desarrollo, evolución, sociabilización y de independencia donde los atletas tienen que ir adquiriendo en vistas a competencias nacionales e internacionales".

En otro tramo el profesor detalló que "nuestra puesta a punto comenzó en miras al 2020, trabajamos mucho lo que es resistencia y también con un complemento de pesas. Así que llegará a Buenos Aires con todas las ganas y en óptimas condiciones para afrontar un entrenamiento que a nivel nacional ya es distinto al nuestro porque se trabaja en doble jornada, habitualmente gimnasio por la mañana y la parte técnica en pista por la tarde. En esta oportunidad viajará con la madre para que observe como es el día a día y todo el contexto en el Cenard", concluyó.