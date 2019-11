Ferviente convocatoria a la unidad hizo José Luis Gioja

"En primer lugar quiero felicitar cálidamente a las compañeras y compañeras peronistas de Jujuy, que le han regalado a la Provincia y al país una gran victoria en las urnas el 27 de octubre. No sólo han retomado el camino de la victoria, que nunca debemos volver a perder, sino que además le han hecho un significativo aporte a la gobernabilidad de la fórmula ganadora del Frente de Todos que encabezan Alberto y Cristina Fernández, a enviar dos diputados nacionales que se incorporarán el 10 de diciembre a la Cámara baja del Congreso Nacional", expresó el presidente del Partido Justicialista Nacional, José Luis Gioja, que anoche participó de una comida de camaradería con decenas de referentes del PJ jujeño, y que fuera convocada por el titular del distrito local, el diputado provincial Rubén Armando Rivarola.

En otro momento de su mensaje, Gioja resaltó que "soy portador del cálido saludo y el abrazo peronista del compañero Presidente electo Alberto Fernández de la compañera Vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner. En nombre de ellos, del Partido y del Movimiento Nacional Justicialista, me resta pedirles que sigamos trabajando unidos. Tenemos que fortalecer la unidad de todos los peronistas, que como ya quedó demostrado, es la más clara garantía de llevar al triunfo y al gobierno al Justicialismo. Y esto no es beneficio propio, sino en beneficio de todos y cada uno de las argentinas y argentinos que la están pasando tan mal, y que esperan de otro gobierno nuestro las soluciones que todos prometen pero que sólo el peronismo puede encontrar. No será sin esfuerzo, sin sacrificio, pero seguramente, unidos, lo podremos conseguir", enfatizó.

A su vez, el anfitrión y presidente del PJ de Jujuy destacó el valor de la visita. "No es la primera vez que José Luis nos visita. Yo tuve la alegría personal de tenerlo compartiendo conmigo aquella tribuna peronista el día que tras la intervención del distrito, que estuvo a cargo de otro compañero de Ley, Celso Jaque, me hacía cargo de la presidencia del partido en Jujuy. Fueron momentos duros. El partido devastado, quebrado económicamente, se puso de pie y gracias a esa unidad que reclama José Luis, pudimos llegar a las victorias que conocemos. No fue sencillo -por qué no decirlo- fue en realidad muy difícil, y seguirá siendo difícil limar asperezas y regenerar la confianza y el cariño entre peronistas. Pero el objetivo vale la pena, es nada menos que la felicidad del pueblo", concluyó.

Medio centenar de personas concurrió a la comida, acompañando a Gioja, a su hijo Camilo y al dirigente nacional Máximo Rodríguez. Junto a Rubén Armando Rivarola participaron el diputado nacional electo Julio Ferreyra, el gobernador (mc) Walter Barrionuevo, el vicegobernador (mc) Guillermo Jenefes, el senador Guillermo Snopek, el diputado nacional José Luis Martiarena, los legisladores provinciales Pedro Belizán, Alberto Matuk, Liliana Fellner, Alfredo Gerry, Luis Cabana y Pedro Torres, los intendentes electos Rubén Eduardo Rivarola, Karina Paniagua, Nilson Ortega, Oscar Tolaba y Blas Gallardo, los ediles Miguel Morales y Matías Domínguez y los dirigentes Adrián Mendieta, Rubén Pereyra, Patricia Armella, Facundo Figueroa, Martín Llamas, Yolanda Canchi, Luciana Santillán, Vilma Rivarola, Pablo Lozano y Héctor Zeitune, entre otros. Gioja tiene previsto reunirse hoy con el bloque de diputados del PJ y luego viajar a Salta para estar en el cierre de campaña (el domingo hay eleccio