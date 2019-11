El "Chino" Maidana vuelve al ring para enfrentar a "Acero" Cali

Marcos "Chino" Maidana, ex campeón superligero y welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) regresará a los cuadriláteros para enfrentar a Jorge "Acero" Cali, ex campeón mundial de kickboxing, en un combate que se regirá bajo las reglas del boxeo.



El lanzamiento de la velada y la firma del contrato se llevará a cabo el próximo viernes 15 de noviembre en el Hotel Faena, en Puerto Madero, a las 18.



El regreso del "Chino" Maidana (35 ganadas -31ko- y 5 derrotas) será el 4 o 11 de abril de 2020, en escenario a definir, en una contienda a cinco rounds, de tres minutos de combate por uno de descanso, en la categoría de 85 kilos.



"Maidana vuelve al boxeo porque aceptó el desafío de 'Acero' Cali, con el que se venían cruzando mensajes y videos desde enero de este año, antes de que Marcos se fuera a Estados Unidos para prepararse para el regreso que no después no se dio. Esto va en serio", le confirmó Ernesto Ricci, manager del boxeador santafesino, a Télam.



El representante consideró que esta vuelta "es una forma de despedirse de los fans de Argentina, algo que no pudo hacer", al tiempo que dejó una incógnita sobre el futuro del púgil de Margarita: "Con Marcos nunca está nada dicho. Quizás al desempolvar los guantes le pica el bichito y va por un rival clase mundial. Ofertas no le faltan".



"Lo único que le puedo decir es que en el boxeo no hay milagros", disparó Maidana, de 36 años, quien se retiró de la actividad luego de su segunda pelea ante el estadounidense Floyd Mayweather, el 13 de septiembre de 2014.



El púgil santafesino había comenzado a principios de febrero de 2019 los entrenamientos para su regreso al boxeo, luego de su última presentación en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas, ante Mayweather, en septiembre de 2014.



Sin embargo, a fines de abril, tras una intensa preparación bajo las órdenes del preparador físico colombiano Alex Ariza, con la cual había logrado bajar 20 kilos y se aproximaba a su peso ideal, Maidana decidió regresar a la Argentina y reconsiderar su decisión de volver a pelear "porque hubo cosas que no estaban bien" por parte de los promotores con los que había firmado para asumir una serie de tres combates.



El "Chino" ya tenía rival para el primero de los combates, que se llevaría a cabo en Estados Unidos, en una de las carteleras de Premier Boxing Champions, propiedad del promotor estadounidense Al Haymon, y sería el canadiense Phil Lo Greco (28-4-15KO).



Por su parte, Cali (47 años), que tiene una larga trayectoria en el kickboxing y en las artes marciales mixtas (MMA), se mostró muy optimista en la antesala de su debut como boxeador.



"Está claro que estoy en desventaja, porque va a ser bajo las reglas del boxeo, pero en mi carrera pelear con un deportista de la envergadura del 'Chino' Maidana me motiva y me impulsa a entrenar para llegar de la mejor manera", contó Cali, en dialogo con Télam.