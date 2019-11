¿El video viral del año? La desopilante interpretación de "Eclipse Total del Corazón"

Cuando querés cantar en otro idioma pero no tenés la menor idea del mismo podés llegar a hacer un tremendo papelón. Sobre todo si lo hacés ante cámara y el video se reproduce en una red social. Eso le sucedió a una participante del programa de la tevé de Brasil Alerta Amazonas, donde cantó el famoso clásico de Bonnie Tyler, Eclipse total de corazón, en vivo. ¡Pero no sabía la letra y mucho menos la pronunciación del inglés.

Su interpretación provocó que el video del mismo se hiciera viral en horas gracias a un usuario de la red social que lo subió a Twitter, agradecido. “Me estaba por morir pero este video me dio vida eterna”, tuiteó Rodrigo Spector (@Rodrigospector), abriendo un hilo pleno de memes y comentarios en Brasil y el mundo.

La participante, acompañada por un hombre disfrazado de samurai, vaya uno a saber porqué, comenzó a cantar el clásico de los 80 de Bonnie Tyler pero en pocos minutos la versión se convirtió en algo tan desopilante que en las redes comenzaban a multiplicarse los mensajes.

El programa Alerta Amazonas es conducido por Sikêra Júnior, quien, como el resto de los presentes en el estudio y los televidentes, no pudo ocultar su cara de asombro al escuchar ese extraño dialecto. Como dijo el hombre que subió el video, si estás un poco triste, escuchá esto y te vas a reír un rato largo...

ME ESTABA POR MORIR, PERO ESTE VIDEO ME DIO LA VIDA ETERNA pic.twitter.com/pTpOhXwGlY — Rodrigo Espector (@RodrigoEspector) November 6, 2019

Para salvar el buen nombre y honor del famosísimo tema original, aquí la primera estrofa con su letra real...

Every now and then I get a little bit lonely And you're never coming 'round

(Turn around) every now and then I get a little bit tired Of listening to the sound of my tears

(Turn around) every now and then I get a little bit nervous That the best of all the years have gone by

(Turn around) every now and then I get a little bit terrified And then I see the look in your eyes

(Turn around, bright eyes) every now and then I fall apart

(Turn around, bright eyes) every now and then I fall apart

