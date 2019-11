“No podemos pagar la deuda en las condiciones que está la economía”

El presidente electo, Alberto Fernández, afirmó que Argentina no va a poder hacer frente al pago de la deuda "en las condiciones que está la economía, pese a lo cual señaló que su Gobierno honrará los compromisos asumidos sobre la base de la recuperación económica".

En una entrevista que le concedió en México al expresidente ecuatoriano Rafael Correa para la televisión rusa, y que recién se difundió este jueves, Fernández enfatizó que Argentina "siempre ha hecho honor a sus deudas", inclusive luego de declarar el default en enero del 2002.

"Salimos pagando, y ahora debemos hacer lo mismo", aseveró el dirigente peronista, que agregó: "El mundo tiene que entender es que nosotros no somos como (el presidente saliente, Mauricio) Macri, nosotros no mentimos. Y nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina".

En un análisis acerca de las razones por las cuales Argentina nunca pudo consolidar un proceso de desarrollo económico exitoso y sostenido en el tiempo como sí pudieron países como Australia, que arrancaron a comienzos del siglo XX en condiciones similares, Fernández responsabilizó al antiperonismo.

"Hay un debate de muchos años donde se enfrenta una sociedad que quiere crecer y una sociedad que se conforma con el statu quo logrado: cierto patriciado, cierto sector dominante de las sociedades que lo que más necesitan es que nada cambie porque allí está su ventaja", consideró.

Para el mandatario electo, en la actualidad continúa vigente esa disputa, y analizó que "mientras el peronismo viva va a ser siempre una amenaza para ciertos sectores de la sociedad que se van a abroquelar tratando de preservar sus privilegios".

"El peronismo gana, pero siempre hay un tercio de la Argentina que reacciona contra el peronismo. Lo acabamos de ver con Macri", dijo al hacer una evaluación sobre el escenario actual, en la que el Frente de Todos resultó ganador con 48 puntos, sólo ocho más que la coalición oficialista de Juntos por el Cambio.

En otro orden, Fernández se refirió a la reunión de más de cuatro horas que mantuvo con el jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y al respecto dijo que "tal vez el país más norteño de la América Latina y el país más al extremo sur de América Latina puedan construir un eje que reviva de vuelta la unidad" latinoamericana.

Al hacer referencia a la crisis social que atraviesa Chile, con protestas callejeras cotidianas, Fernández dio a entender que el estallido era en algún punto esperable a raíz de la desigualdad que aqueja al país trasandino hace décadas.

"El milagro chileno no es la economía de Chile, el milagro de Chile es la paciencia de los chilenos", opinó, y agregó que ni siquiera los gobiernos "progresistas" que lideraron ese país "no pudieron resolver el tema de la igualdad".