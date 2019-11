El Primer Encuentro Originario se desarrollará hoy, mañana y el domingo en el paraje Piedra Quemada que se encuentra sobre ruta provincial Nº 11, más precisamente entre las comunidades de Alfarcito y Sausalito.

El encuentro tiene como fin poder concientizar a la juventud sobre la importancia del territorio.

Este primer encuentro nace de los periódicos encuentros de las comunidades de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, teniendo siempre la prioridad de poder trabajar con la juventud.

"La única alternativa para poder progresar es poder preservar nuestras riquezas y recursos naturales", dijo Oscar Toconás, uno de los organizadores del evento.

Agregó que la idea del encuentro nace ya hace tres años y hoy se puede hacer posible gracias al apoyo de fundaciones, no así el apoyo del Gobierno de la provincia desde que las comunidades decidieron levantarse en contra de las acciones de explotación de litio.

"Poca ayuda del gobierno, del estado ausente, algunos por allí tienen las intenciones pero no se puede, nos hicieron la cruz. Habrá alguna reconciliación algún día, pero bueno, las comunidades son autónomas, no solamente esperaremos del Estado, buscaremos por otros medios", dijo Toconás.

El apoyo del gobierno de Gerardo Morales para con estas comunidades ha sido nula desde enero de 2018, aseguró. "En las comunidades de la Salinas Grandes no ha llegado ni siquiera un candidato para hacer campaña, por allí los comuneros van con sus notitas y son rebotados, les dicen que no hay recursos, no hay voluntad digamos", lamentó.

Agregó que el deber de la secretaria de Pueblos Indígenas que recae en la persona de Alejandra Liquín es acercarse hasta las comunidades, tratar de entablar una relación, más allá que en un principio estuvo presente en algunas reuniones y del trabajo actual que desarrolla junto al CPI en relevamiento territorial en algunas comunidades.

Del encuentro, se espera contar con alrededor de 200 jóvenes de al menos 15 comunidades de la zona. Se prevé el desarrollo de importantes temáticas mas allá de la defensa del territorio, como el cambio climático, derechos indígenas y ambientales, educación sexual, planificación familiar, entre otros. No faltará la actividad deportiva, juegos recreativos, exposición de documentales y también su parte artística con un su primer Festival Ancestral con números autóctonos. Finalizará el domingo con puesta en común, almuerzo y regreso hacia sus respectivos lugares.