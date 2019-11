Malestar en barrio La Esperanza

Habitantes del barrio La Esperanza de Perico desde hace tiempo están sorprendidos por la total falta de respeto que tienen vecinos propietarios de camiones que, a diario estacionan sus pesados vehículos en la calle Libertad Lamarque, entre Gorriti y Rivadavia, impidiendo el paso de los demás autos. Sobre la vereda de la misma calle montaron un depósito de cajones de madera y hasta un puesto de venta de verduras impidiendo el paso de los peatones que viven en la zona.

La vecina Angélica Puca junto a otros vecinos, se preguntó "¿hasta cuándo vamos a soportar a esta gente? Para ver a mi hija que vive en la otra cuadra, debo dar toda una vuelta de manzana porque ni por la calle se puede cruzar. Hasta tengo miedo que ese camión haga maniobra y me atropelle", exclamó.

VEHÍCULOS DE GRAN PORTE/ IMPIDEN LA CIRCULACIÓN POR LA CALLE LAMARQUE DEL BARRIO LA ESPERANZA DE PERICO.

Las demás personas respondieron con señas y la voz baja "no escuchan, no hacen caso, pase rápido por la calle no más, para que pelearse con esa gente".

Aldo Pereyra, dijo a nuestro medio que "aquí nos conocemos todos, sucede que son vecinos que progresaron, ahora tienen más de un camión, es gente que trabaja también en las ferias con verduras, transportando, vendiendo, pero tomaron esa parte de la cuadra para dejar los camiones. Siempre suben y bajan los cajones de verduras, eso hace que ocupen hasta las veredas y bueno nadie aquí pone orden, ni el municipio ni la gente de Tránsito".

Impotencia

Angélica Puca, que cruzó por medio de la calle de ripio, temerosa dijo que "son camiones grandes, no sé, capaz hacen marcha atrás y no me ven, es un peligro vivir así, ya hicimos notas a las autoridades nadie nos responde, incluso hablamos con los dueños de los camiones tampoco responden a nuestro reclamo".

Finalmente acotó que "se creen dueños de la cuadra, no se puede pasar por la calle ni por la vereda que también fue ocupada por cajones de madera, hasta un puesto de venta de verduras improvisaron".