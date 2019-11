Abusó varios años de una niña y su madre pide justicia

"Mi concubino con quien tengo dos hijos en común, abusó de mi hija, aprovechaba cuando yo me iba a trabajar para ultrajarla, para hacerle daño y la afectó terriblemente. Apenas me enteré de lo que hizo, fui a la comisaría y lo denuncié. Lo último que supe es que la causa había sido elevada a juicio y salía el 16 de septiembre, luego me dijeron que había apelado y hasta el momento nadie puede decirme en qué quedó todo. Sólo me enteré que había puesto mucha plata para que lo dejen en libertad. Por eso pido justicia, porque no puede quedar libre, después de todo el daño que le hizo a mi hija", dijo con gran dolor una mujer madre de una niña que fue víctima del abuso.

Apuntó que luego de la realización de la cámara Gesell, tomó conocimiento de que el abuso se venía perpetrando desde hace bastante tiempo y que su hija no le decía lo que estaba viviendo, porque había sido amenazada por su padrastro.

Hoy la niña tiene 14 años y sigue bajo asistencia de profesionales para superar la traumática situación.

El sujeto de 38 años, de profesión camionero, fue detenido e imputado por la Fiscalía Especializada en Violencia de Género y Sexual Nº 2, a cargo del agente fiscal José Alfredo Blanco, por el delito de "abuso sexual con penetración, agravado por ser cometido por el encargado de la guarda y contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia", y una vez concluida la investigación penal, se solicitó la elevación de la causa a juicio.

La madre explicó que en la primera semana de agosto, desde el Juzgado Especializado en Violencia de Género Nº 5, la hicieron citar con la policía para notificarla de que el abogado defensor de su concubino, había presentado a fines de julio, un recurso de apelación ante la Cámara, el que le fue concedido.

"Sólo pido justicia, no quiero que lo dejen en libertad, que pague por lo que hizo, destruyó la vida de un ser indefenso, mi hija lo llamaba papá, cuando comenzamos la relación ella tenía menos de 5 años y cuando comenzamos a convivir juntos, él me aceptó con mis hijos, pensé que sería un buen padre, pero terminó abusando de mi hija", dijo la madre.

Con lágrimas en los ojos, sostuvo que al quedar sola con sus cuatro hijos, apareció en su vida el camionero. "Por ese entonces vivía con mis padres y ellos no aprobaban esa relación, cuando ambos fallecieron quedé sola y decidimos formar una familia, tenemos dos hijos en común, él trabajaba manejando un camión, a veces se iba lejos, no aparecía por uno o dos meses, otras se quedaba aquí cerca. Yo trabajo todas las mañanas y siempre aporté para mantener a mis hijos. Cuando iba a cumplir mi horario, lo dejaba al cuidado de mi hija, jamás pensé que podía hacerle daño", reiteró la madre.

Apuntó que en noviembre, hace exactamente un año, recibió un llamado de su marido, indicando que fue a ver a su hija y profirió algunos insultos, "volví a la casa y él ya no estaba, mi hija estaba llorando en la cama y me pedía que no la toque y estaba en estado de shock, llamamos una ambulancia y luego de ser evaluada por profesionales, se determinó que había sido víctima de un abuso sexual. Me dijeron que mi hija venía siendo abusada desde los 11 años. Como pareja llevábamos casi diez años, prácticamente mi hija se crió a su lado, es imperdonable lo que hizo, pido justicia por mi hija, le pido a los jueces que no lo dejen libre, yo no tengo dinero para pagar un abogado, el único que defiende a mi hija es el fiscal Blanco, le pido sólo justicia", finalizó.