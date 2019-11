Pablo Alborán presenta "Tabú"

Tras el gran éxito de su álbum y su gira mundial "Prometo", Pablo Alborán nos sorprende a todos con esta nueva canción titulada "Tabú", donde rompe con todo esquema o convencionalismo y nos lleva a una nueva e innovadora dimensión de la forma en que entiende su propia música.

Alborán es el artista más importante de España, con 42 álbumes de Platino y una carrera internacional llena de éxitos en toda América Latina. En su última gira mundial, se agotaron todas las entradas disponibles, incluyendo las de su primer concierto en el Royal Albert Hall de Londres y el Teatro Olympia de Paris.

En este tema tan personal y audaz, es acompañado por la joven super estrella americana Ava Max -quien consiguió el puesto número 1 en Billboard con su éxito Sweet but Psycho-, combinando así, de una manera orgánica, el inglés y el castellano con dos de las voces más reconocidas y respetadas del panorama musical actual. Entre las canciones Sweet But Psycho, So Am I y su actual single Torn, Ava ha acumulado más de 1.000 millones de reproducciones en los servicios de streaming y tiene más de 18 millones de oyentes en plataformas digitales.

Grabada entre Madrid, Málaga, Miami y Los Ángeles, Tabú está producida originalmente por Edgar Barrera (Ariana Grande, Shakira, Marc Anthony). Para este dueto, la canción está elaborada y concluida por el distinguido productor canadiense Cirkut (Lana del Rey, Rihanna, Katy Perry).

El asombroso videoclip que acompaña a esta canción ha sido realizado por el director de cine malagueño radicado en California, Santiago Salviche, logrando crear toda una “película” onírica, donde se mezclan en partes iguales una estética de tiempos remotos y una ciencia ficción inquietante.

Por su atrevimiento y singularidad, Tabú va fascinar a todos los seguidores de Pablo y es la mejor carta de presentación para esos países que todavía no han caído en el hechizo del talento musical de Pablo Alborán.