Alejandro Faintino explicó el trasfondo de su salida de La Red

Luego de que en las últimas horas se hiciera muy fuerte la noticia de la salida de Eduardo Feinmann de Radio La Red, se conoció también la información de la salida de Alejandro Fantino de la misma emisora. Pero lejos de las versiones que hablan de un despido, el conductor de Animales Sueltos explicó su situación en diálogo con Exitoína.

"Yo firmé con una cadena internacional de deportes hace unos meses, y eso me exige que el año que viene tenga un programa más del que tengo con Animales Sueltos a diario. O sea, mi tiempo de radio se lo doy a un programa de televisión diario. No podía hacer dos horas de radio, una hora y media de televisión y otra hora y media de tele a la noche", explica uno de los referentes de América, y que ya comenzó también a trabajar en ESPN.

"Hace tres meses ya había consensuado con la radio que era mi último año", asegura Fantino, y agrega: "Para que no me vaya, la radio me ofrece, y está buenísimo, quedarme haciendo algunas cosas en el canal de YouTube. La Red es mi casa. El programa termina con un share de 16 o 17 puntos. Muy alto. Y está ternado para el Martín Fierro como mejor programa".

Para terminar, Alejandro, que ya hizo una entrevista para su debut en la pantalla de ESPN, es contundente: "Nadie me echó, me voy en buenas términos con la radio. Es algo consensuado porque no tengo tiempo de hacer radio el año que viene", cierra.