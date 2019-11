Manny, el gato amante de los ‘selfies’

Ha nacido una nueva estrella en las redes sociales. Y no, no se trata de un actor o de un cantante, ni mucho menos de un influencer. Se trata, nada más y nada menos, que de Manny, un refinado gato que se ha convertido en toda una sensación viral en Instagram por una razón muy particular.

El felino es un fanático de los selfies (autofotos) y no existe un momento del día en el que no se saque una foto para darse a conocer ante sus miles de seguidores. Las imágenes que supuestamente se toma el minino causan furor entre los cibernautas por las diferentes situaciones que retrata.

En su casa, en el parque, en el fondo del mar o haciendo canotaje, solo o en compañía de su dueño o de sus amigos perros, Manny no desaprovecha el momento y para él siempre existe el pretexto perfecto para sacarse un selfie y compartirlo con todos sus fans.

Manny The Selfie Cat, como es conocido el famoso gato en Instagram, cuenta con más de medio millón de seguidores y hasta la redacción de esta nota tiene 751 publicaciones, entre fotos y videos.

Cada una de ellas, como no podía ser de otra manera, cuenta con miles de ‘me gusta’ por parte de los cibernautas. Deléitate a continuación con algunas de las mejores fotos de Manny, el gato sensación de Instagram.