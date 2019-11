Moyano: “Doy gracias a Dios que Macri se va, no se aguantaba más el hambre y miseria"

Crítico implacable del gobierno que termina e ilusionado por el cambio de perfil que promete el próximo Presidente. Así se mostró Hugo Moyano en la previa del encuentro que Alberto Fernández mantendrá hoy con la Confederación General del Trabajo (CGT) y con los principales dirigentes sindicales de la Argentina.

“Doy gracias a Dios que Macri se va, ya no se soportaba más su política de hambre y miseria”, reflexionó el referente gremial cuando le pidieron que resuma en pocas palabras la gestión del actual jefe de Estado. “Hablan como si dejaran un país en mejores condiciones y es todo lo contrario”, criticó en diálogo con Luis Novaresio por Radio La Red.

“Se va un Gobierno que ha mentido descaradamente. Ellos ven una realidad que no existe, hicieron todo lo contrario a lo que dijeron en un principio. ¿Faltan 32 días para que se vaya Macri? Ojalá faltara menos”, disparó.

El líder camionero cree que viene un alivio para el país con el nuevo Gobierno: “Creo que se van a aplicar políticas que van a reactivar la economía interna, dándole la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo a los que menos ganan, a los jubilados, a los negocios.... Todo eso hace que estemos esperanzados en poder salir de esta situación”.

Además, Moyano confirmó que participará de la charla que hoy mantendrán Alberto Fernández y la CGT: “Me parece importante esta reunión para que el Presidente electo muestre que está dando frutos su política de unidad, de cerrar la grieta, de llamar a todos para que pongan la voluntad de salir adelante”.

“Hay mucha más esperanza que la que teníamos anteriormente. Esto es lo que ayuda a la sociedad, creo que ha cambiado un poco porque hay una esperanza”, analizó.

El futuro de la CGT también fue tema durante la entrevista radial: “Es un buen comienzo para la unidad de la CGT porque la mayoría coincide con el gobierno que ha sido electo. Después hay que discutir otro tipo de temas, pero creo que los vamos a ir superando porque por encima de todos están el país y la gente”.

Finalmente, Moyano aclaró que hoy no está en sus planes volver a presidir la central obrera y señaló que “hay varios muchachos jóvenes" para ocupar ese cargo. Sin embargo, eludió responder si entre esos candidatos puede estar su hijo Pablo Moyano: "No sé, no sé. Nosotros (los mas experimentados) estamos para tratar de transmitir nuestra experiencia”.

Fuente: Infobae