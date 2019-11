Gimnasia viaja con la ilusión de traer un triunfo

El envión tiene que durar. La victoria ante Instituto de Córdoba en el estadio "23 de Agosto" ya pasó pero su efecto debe permanecer dentro de un plantel como el de Gimnasia y Esgrima que quiere extender su buena racha cuando visite al puntero de la zona B mañana en Tucumán.

San Martín espera al "lobo" en "La Ciudadela" mañana desde las 16 por la fecha 12 del certamen de ascenso. Un campeonato que lo tiene al "lobo" en mitad de tabla.

La delegación "albiceleste" partirá hoy y esta noche dormirá en un hotel de la capital tucumana concentrando de cara al duelo que se jugará en jornada dominical.

Pablo Dóvalo será el árbitro de un encuentro que promete ser emocionante. El objetivo de Gimnasia es volver a la victoria en condición de visitante. Su ultimo festejo fuera de Jujuy fue ante Brown de Adrogué a fines de agosto.

Ayer por la mañana en un comunicado del club "albiceleste" se informó que por disposición de la Policía de Tucumán no se dejará ingresar a hinchas de Gimnasia al encuentro ante San Martín dejando así casi sin efecto el "acuerdo" entre los presidentes de ambos clubes para que se juegue el duelo con las dos parcialidades. No obstante dada la amistad entre los simpatizantes jujeños y tucumanos no se descarta que igualmente haya "lobos" en "La Ciudadela".

Por otro lado, hoy por la zona B habrá tres encuentros: a las 15.30 Dálmine ante Atlético de Rafaela y Almagro frente All Boys; desde las 19 Instituto de Cordoba ante Santamarina de Tandil.

Los trascendidos en Fiscalía de Estado

Sergio Vidaurre, fiscal de Estado, habló con El Tribuno de Jujuy sobre las impugnaciones y notas que ingresaron con el fin de anular la asamblea del club. "Hay muchas presentaciones, impugnaciones que entraron esta semana, así que seguramente la próxima semana tenemos que correr vista a la comisión directiva", explicó agregando "tienen derecho a defensa". En este sentido dejó en claro que no hay indicios de una intervención porque "no hay momento legal para que valoremos y opinemos ni nada porque ni siquiera se sustanció el trámite", subrayó.